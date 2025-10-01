Los médicos en huelga: «Vamos hacia una situación dramática de nuestro sistema sanitario público»

Los médicos de toda España irán a la huelga este viernes, 3 de octubre de 2025, para exigir, sobre todo, un estatuto propio del médico ... y el facultativo. Será su segunda jornada de paro nacional, después de la que tuvo lugar el 13 de junio. Ayer, 30 de septiembre, el Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) se reunió con varios miembros del Ministerio de Sanidad. Tras el encuentro, aseguraron que los responsables ministeriales no tenían «intención de poner sobre la mesa propuestas reales que permitan desencallar el conflicto actual». Por ende, la convocatoria sigue adelante.

En Castilla y León, tal y como asegura el secretario general de CESM en la Comunidad, José María Soto, se espera un seguimiento muy similar al de junio, «que fue un éxito y se consiguieron paralizar las actividades asistenciales de ese día que no fueran estrictamente de urgencias, y sin incidentes».

Respecto a los servicios mínimos, que aún no han sido publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), serán idénticos a los de junio, ha informado. Entonces, se establecieron uns servicios similares a la plantilla que trabaja un día festivo, sin superar en su conjunto «un tercio del total de efectivos», pero con ampliaciones en áreas sensibles consideradas urgentes o críticas. De tal forma que el equipo del consejero Alejandro Vázquez estableció una plantilla mínima para la jornada de huelga que recoge el «100% de la asistencia» en Oncología Médica y Radioterápica, Diálisis, Hospital de Día y Farmacia Hospitalaria

¿Qué piden los médicos?

En junio de 2025, el Ministerio de Sanidad presentó el borrador del nuevo Estatuto Marco, que, apuntaron entonces desde CESM, «generó el rechazo unánime de toda la profesión».

Entonces, el presidente de CESM (de ámbito nacional), Miguel Lázaro, señaló que era «necesario que los profesionales cuenten con una norma específica y un ámbito para negociarla propio, una reclasificación adecuada a sus requisitos formativos y de desempeño laboral y una jornada de trabajo que no perpetúe el maltrato al médico y facultativo, especialmente en lo referente a guardias, descansos, retribuciones o cómputo de horas para la jubilación».

Por su parte, Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), detalló que necesitan una clasificación profesional que reconozca la singularidad de la cualificación, las funciones y la responsabilidad del personal médico con dos grupos de clasificación específicos, modificando el Estatuto Básico del Empleado Público para crear una categoría A1+». E incidió en que había que pergeñar «una regulación concreta en materia de jornada laboral, fijando una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en día laborables, y que todo lo que la exceda se considere exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuirse de manera no inferior a la hora ordinaria«. Además, reclamó »una regulación diferenciada para las guardias, las guardias localizadas, los descansos o la exención de guardias, todo ello acompañado de mejoras retributivas y medidas que mejoren la conciliación personal y laboral».

A este respecto, el secretario general del sindicato en Castilla y León –ante el argumento del Ministerio de Sanidad de que son trabajadores como los demás– asevera que los médicos «juegan un papel fundamental desde una perspectiva ética, económica y profesional. Una enfermera o un celador hacen un número de horas concretas, pero los médicos, con el servicio de guardias, tenemos unas condiciones de trabajo diferentes y por eso necesitamos un enfoque particularizado». No se trata, aclara, «de que nos queramos distinguir, ni es cuestión de elitismos».

Nueva propuesta del Ministerio de Sanidad

El 15 de septiembre de 2025, Sanidad presentó una nueva propuesta de Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, que fue calificada como un «insulto» por los responsables sindicales.

Explicaron que el documento, «no sólo ignora las demandas del colectivo, como un estatuto y ámbito de negociación propios o la voluntariedad de los excesos de jornada, sino que además suprime derechos y garantías de los trabajadores de la sanidad pública, como la referencia al descanso semanal de 36 horas o la obligación de retribuir la hora de guardia al menos de igual manera que la hora ordinaria. Un atropello intolerable a los derechos de los trabajadores sanitarios en general y de los derechos de los médicos y facultativos en particular», espetaron.

Coincide Soto, para el que esta propuesta era incluso peor que la anterior. Eso, unido a que «no hay intención real de negociar por parte del Ministerio, hace que la huelga sea más necesaria que nunca», afirma.

El secretario general de CESM CyL alerta de que ha habido «un deterioro muy importante en los últimos años» y de que, «o pegamos un volantazo o vamos a una situación crítica de nuestro sistema sanitario público».

Reitera que esto no es en contra de nadie, sino que están defendiendo a su colectivo, y destaca que otras organizaciones sindicales «no han mostrado ningún interés» por sus peticiones. A pesar de todo, indica que tienen la conciencia muy tranquila, porque en todo momento han estado abiertos a la negociación, y deja claro que «el hartazgo es tan grande, que se ha conseguido el apoyo de compañeros y profesionales a los que es difícil movilizar».