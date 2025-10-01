El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las protestas que han llevado a cabo los médicos. CESM.

Castilla y León

Los médicos en huelga: «Vamos hacia una situación dramática de nuestro sistema sanitario público»

Este viernes habrá un parón de facultativos, aunque los servicios mínimos serán en Castilla y León similares a la jornada de junio: como un festivo ampliado y del 100% en áreas urgentes y críticas

Óscar F. Civieta

Óscar F. Civieta

Zamora

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:27

Los médicos de toda España irán a la huelga este viernes, 3 de octubre de 2025, para exigir, sobre todo, un estatuto propio del médico ... y el facultativo. Será su segunda jornada de paro nacional, después de la que tuvo lugar el 13 de junio. Ayer, 30 de septiembre, el Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) se reunió con varios miembros del Ministerio de Sanidad. Tras el encuentro, aseguraron que los responsables ministeriales no tenían «intención de poner sobre la mesa propuestas reales que permitan desencallar el conflicto actual». Por ende, la convocatoria sigue adelante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  2. 2

    La Policía de Valladolid socorre a un hombre que convulsionó mientras hacía la compra en un súper
  3. 3

    Detienen a Ángel Benito Moreno, el preso fugado de la cárcel de Valladolid en febrero
  4. 4

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  5. 5 Cierre de Motos Copa: qué hacer para comprar con garantías y poder exigir responsabilidades
  6. 6 Muere Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco desde 2003
  7. 7

    Detenidas cinco personas por la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  8. 8

    El plazo para presentar los escritos de acusación del caso Esther López se reanuda
  9. 9

    Horse acepta subir las nóminas el 2,1% con carácter retroactivo desde enero como prueba de su «voluntad de diálogo»
  10. 10

    La familia de la vallisoletana asesinada en Bruselas pide que el juicio se convierta en «símbolo contra la violencia hacia la mujer»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los médicos en huelga: «Vamos hacia una situación dramática de nuestro sistema sanitario público»

Los médicos en huelga: «Vamos hacia una situación dramática de nuestro sistema sanitario público»