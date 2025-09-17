El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un momento de la protesta. Antonio de Torre

El personal sanitario protesta contra un estatuto marco que tacha de «insuficiente»

Trabajadores del Hospital General expresan su malestar a las puertas del centro

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:32

Trabajadores sanitarios del Hospital General de Segovia volvieron a concentrarse ayer a las puertas del centro en defensa de la sanidad pública y de ... sus derechos laborales, pues entienden que llevan años sosteniendo un modelo «cada vez más tensionado, con plantillas infradotadas y profesionales sobrecargados y condiciones laborales y económicas precarias».

