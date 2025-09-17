El personal sanitario protesta contra un estatuto marco que tacha de «insuficiente»

Trabajadores sanitarios del Hospital General de Segovia volvieron a concentrarse ayer a las puertas del centro en defensa de la sanidad pública y de ... sus derechos laborales, pues entienden que llevan años sosteniendo un modelo «cada vez más tensionado, con plantillas infradotadas y profesionales sobrecargados y condiciones laborales y económicas precarias».

Los sanitarios exigen un estatuto marco que garantice sus derechos laborales y económicos y refleje la realidad profesional y la dignidad laboral de quienes sostienen la sanidad pública. En concreto, los trabajadores quieren una clasificación profesional justa y adecuadamente retribuidas, que refleje el nivel de responsabilidad, la formación y la dedicación de todo el personal, sin discriminaciones entre categorías ni territorios. Igualmente, reivindican el derecho a la jubilación parcial con cobertura inmediata en las plantillas de las necesidades que se generen, una jubilación anticipada y voluntaria, sin penalizaciones, para quienes viven la penosidad en su día a día y han dedicado toda una vida a la protección de la salud de la ciudadanía, y una jornada laboral, en todas las modalidades, regulada, realista y saludable, que garantice descansos, la conciliación familiar y personal y la protección frente al agotamiento profesional.

Según desvelaron los representantes sindicales, a pesar de haber trabajado durante casi tres años, el Ministerio de Sanidad tiene toda la intención de abandonar el calendario pactado para nuevas convocatorias para las mesas de negociación. «Con esta acción, amenaza con cerrar de manera insatisfactoria un proceso crucial, cuyo objetivo era crear un Estatuto Marco moderno que realmente abordara las problemáticas del personal sanitario». Los trabajadores aseguran estar abiertos al diálogo, pero instan a que la mesa del ámbito de negociación sea convocada y que el Ministerio presente un nuevo borrador que incorpore las propuestas de las comunidades autónomas y de las distintas organizaciones sindicales.

La protesta, respaldada por los sindicatos Satse, CC OO, UGT, CSIF y CIG Saúde, sirvió para poner de manifiesto que los trabajadores sanitarios tienen intención de seguir en la lucha si no consiguen sus demandas, «en las mesas de negociación, pero también en la calle, demostrando que las organizaciones sindicales no estamos solas».