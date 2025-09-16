Trabajadores sanitarios reclaman al Ministerio un Estatuto Marco que ponga en valor a profesionales y pacientes

El Norte Palencia Martes, 16 de septiembre 2025, 21:05 Comenta Compartir

Convocados por los sindicatos Satse, CC OO, UGT y Csif, representantes del personal sanitario se han concentrado este martes a las puertas del Hospital Río Carrión para exigir al ministerio de Sanidad un Estatuto Marco adaptado a los nuevos tiempos y categorías profesionales y que, contemple entre otras cuestiones, una clasificación profesional justa y adecuadamente retribuida, el derecho a la jubilación parcial con cobertura inmediata de las plantillas, la jubilación anticipada y voluntaria sin penalizaciones, una jornada laboral regulada, realista y saludable y, la implantación de la jornada laboral de las 35 horas. Recuerdan que, el actual estatuto Marco está «anclado en normas de otro siglo que, permite la vulneración constante de sus derechos» y denuncian que la intención del Ministerio es la de abandonar el calendario pactado para nuevas reuniones amenazando con cerrar de manera insatisfactoria este proceso.

Las representantes de los sindicatos convocantes, Sonia Pascual, Pilar Sancho, Natividad Cabreros y María Jesús Hernández han sido las encargadas de leer en Palencia un extenso manifiesto que recogía todas sus demandas. «Las personas que trabajamos en la sanidad pública llevamos años sosteniendo un modelo cada vez más tensionado, con plantillas infradotadas y profesionales sobrecargados, condiciones laborales y económicas precarias, sin respetar de forma continua nuestros derechos laborales y una falta de reconocimiento permanente al trabajo que realizamos», señalaban.

«La administración no ha reconocido y plasmado todas las mejoras y avances que hemos exigido y que merecemos. Lo poco que han acometido ha tenido que conseguirse muchas veces mediante la vía judicial, y tras largos años de lucha», añadían.

Los sindicatos convocantes consideran que el Estatuto Marco debe recoger mejoras reales y tangibles. «No queremos ambigüedades, ni parches temporales, queremos un nuevo marco legal de condiciones de trabajo de este siglo. No estamos pidiendo privilegios, estamos reclamando derechos, se lo hemos dicho alto y claro en las 40 reuniones que hemos mantenido durante la negociación. No vamos a retroceder ni un palmo», han advertido durante la protesta.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) también se ha sumado a las concentraciones para exigir la finalización de la negociación de la reforma del Estatuto Marco, la norma básica que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud. Los Técnicos Sanitarios se han unido al resto de profesionales sanitarios en estas concentraciones en las que manifiestan su indignación por la falta de avances en las negociaciones para elaborar un Estatuto Marco que recoja de manera clara sus reivindicaciones.