La huelga de médicos «para los hospitales» y limita la atención en Primaria, según CESM

«Se han parado todos los hospitales de la comunidad. No ha habido nada de actividad ni de consultas, ni quirúrgica, ni de pruebas radiológicas, ... más allá de que lógicamente se ha mantenido lo relacionado con las urgencias y las neoplasias, con los tumores». Es el balance que hace José María Soto, el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en Castilla y León, del seguimiento de la huelga convocada por su organización para este 13 de junio.

La protesta ha sido secundada mayoritariamente en los grandes complejos sanitarios de Atención Especializada de la región, donde según el representante de CESM «de media más del 90%» de los facultativos no han acudido a trabajar, mientras que en la Atención Primaria ese porcentaje se ha situado «entre el 55% y el 60%, dependiendo de las provincias». Son cifras que llevan a la organización a hacer una valoración muy positiva, hasta el punto de calificar de «auténtico éxito» el respaldo obtenido. «Los compañeros han respondido», se felicita José María Soto.

El dirigente sindical considera que a la vista de estas magnitudes «hemos dejado bien claro, que mucha gente lo dudaba, que los médicos somos capaces de movilizarnos, que estamos hartos de esta situación y que queremos cambios importantes», y por eso esperan que «esto lo escuche el Ministerio de Sanidad y la ministra Mónica García, que es a quien va dirigida esta movilización, pero también todos los gestores sanitarios, todos los responsables políticos que tienen algo que ver con la sanidad, para que se den cuenta de que es muy importante cuidar al médico».

Desde la Junta de Castilla y León se rebaja la incidencia a «un seguimiento medio del 32%», según los datos registrados por la Gerencia Regional «en el turno de mañana». «En el conjunto de centros de Sacyl el paro ha alcanzado una media del 41,67% en Atención Hospitalaria (2.143 profesionales en huelga) y del 16% en Atención Primaria (389)», más una persona de la Gerencia de Área de León, detalla el departamento que dirige Alejandro Vázquez. Esto da «un total de 2.533 facultativos de los 7.919 efectivos disponibles» en el horario matinal, el que concentra a la mayoría de ellos. Un cálculo que rechaza José María Soto, en tanto que incluye «los servicios mínimos, que son gente a la que se le ha obligado a ir a trabajar y que en principio podría estar perfectamente de huelga».

Por provincias, el Gobierno autonómico ha contabilizado un apoyo a la convocatoria de CESM del 14% en Ávila, con 92 médicos que se han quedado en casa; del 41% en Burgos, con 451; del 36% en León, con 470; del 39% en Palencia, con 168; del 20% en Salamanca, con 222; del 34% en Segovia, con 212; del 28% en Soria, con 79 facultativos; del 37% en Valladolid, con 689; y del 28% en Zamora, con otros 150.

Quieren «un estatuto propio»

El paro se ha desarrollado en toda España contra el proyecto de nuevo Estatuto Marco del Personal del Sistema Nacional de Salud impulsado por la antigua portavoz de Más Madrid, que equipara en cuanto a categoría profesional a los médicos con el resto de los graduados del sector. Todos quedan encuadrados en el Grupo A1 pese a que los primeros tienen que cursar un 50% más de créditos universitarios para titularse que el resto (360 frente a 240, seis cursos frente a cuatro), y a que a esa mayor carga lectiva tienen que añadir posteriormente el examen MIR y los años de especialización. Junto a esto, el documento plantea una regulación de la jornada que «lo que hace es empeorar y cronificar las condiciones de estrés, de cansancio y de gran sobrecarga de horas» en las que desempeñan su función, explica José María Soto.

De ahí que reivindiquen «un estatuto propio que regule nuestras condiciones laborales de una forma adecuada, coherente y atendiendo a nuestra responsabilidad», algo que según destaca el secretario general de CESM en la comunidad tendría como consecuencia positiva «mejorar las condiciones en las que estamos atendiendo a nuestros pacientes». «Llevamos meses luchando para que ese estatuto se negocie», añade, y recuerda que «los centros sanitarios tienen que estar abiertos las 24 horas del día todos los días del año y los médicos tienen que estar desempeñando su trabajo en ellos. Como somos conscientes de ello queremos hacerlo en las mejores condiciones, porque eso beneficiará a la calidad de la atención sanitaria», expresa convencido.

La huelga estaba programada inicialmente para el 23 de mayo, pero se pospuso a esta jornada para dar un mayor margen a la negociación, plazo que finalmente no ha servido para llegar a un entendimiento. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? «Si no son capaces de leer el mensaje nosotros seguiremos moviéndonos», avanza el dirigente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que deja claro que «no queríamos molestar a la población, por eso planteamos un solo día de huelga, para que la repercusión en el sistema sanitario fuera pequeña pero fuera clara». «Queremos tener que decirlo solo una vez y ya lo hemos dicho, pero si no es así esto solo hace que darnos un espaldarazo a CESM, nos da más fuerza todavía si cabe para seguir adelante en la lucha que llevamos desde hace muchos años pero especialmente en los últimos meses», apostilla.

La autoridad sanitaria de Castilla y León, por su parte, ha remarcado que «ante una situación de huelga es imprescindible adoptar las medidas necesarias para asegurar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, de manera que, sin perjuicio de observar la regulación del derecho de huelga contenida en el ordenamiento jurídico, se atienda al interés general».