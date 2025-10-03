El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Juan García Benito, alcalde de Rábano y paciente de Cardiología afectado por la el paro médico.

Huelga de médicos en Valladolid

«Ha venido mi hija de Madrid para ir al cardiólogo para nada, podían haber avisado»

Juan García Benito, de 90 años, se ha vuelto de vacío a Rábano tras poner una reclamación al verse afectado por el paro contra el Estatuto Marco sanitario que impulsa el ministerio

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 19:32

Comenta

La mañana de consulta con el cardiólogo de Juan García Benito, 90 años y alcalde de Rábano, se ha saldado este viernes con el magro ... resultado de volverse a casa sin ver al especialista y con la copia de una reclamación sellada en el bolsillo. «A mí me parece bien que hagan huelga o lo que les parezca oportuno, pero que avisen para evitar perjudicar a los demás», señalaba el veterano edil, histórico del PSOE de Valladolid, en el trayecto de retorno a su casa. Entre Rábano, a la vera del Duratón, y la capital vallisoletana, hay 70 kilómetros por carretera provincial y luego la N-122.

