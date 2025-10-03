El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carlos Espeso
Valladolid

La huelga de médicos contra el Estatuto estatal obliga a posponer consultas y cirugías

El paro fue secundado por 2.573 médicos en la comunidad, 732 de ellos en Valladolid, y desde CESM insisten en que la regulación que impulsa el Ministerio «es un absoluto despropósito»

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:19

Comenta

Mediodía de batas blancas en la rampa de entrada al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, en una mañana con los médicos convocados a un viernes ... de huelga para mostrar la oposición al Estatuto Marco que regula las condiciones y catalogación laboral del personal sanitario que está impulsando el ministerio. «Es una absoluto despropósito y una falta de respeto a los profesionales», resume José María Soto, secretario en Castilla y León de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), entidad convocante de una protesta que se ha reducido la actividad programada en quirófanos, consultas y pruebas diagnósticas.

