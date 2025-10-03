La huelga de médicos contra el Estatuto estatal obliga a posponer consultas y cirugías

Mediodía de batas blancas en la rampa de entrada al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, en una mañana con los médicos convocados a un viernes ... de huelga para mostrar la oposición al Estatuto Marco que regula las condiciones y catalogación laboral del personal sanitario que está impulsando el ministerio. «Es una absoluto despropósito y una falta de respeto a los profesionales», resume José María Soto, secretario en Castilla y León de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), entidad convocante de una protesta que se ha reducido la actividad programada en quirófanos, consultas y pruebas diagnósticas.

Ampliar Sala de espera de pacientes vacía, este viernes de paro médico, en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

«El seguimiento es amplio, calculamos que supera el 90% entre el personal que puede hacer huelga [los servicios mínimos han sido amplios al tratarse de un área de atención esencial para el ciudadano, similares a un festivo ampliado] y hemos podido comprobar que salvo las cirugías oncológicas y las urgentes, el resto está suspendido», valoraba este responsable del CESM a las puertas del centro hospitalario de Valladolid. Ese descenso de la actividad se ha dejado notar en los pasillos de consultas sin profesional médico y también en los servicios de citaciones, para intentar tramitar una nueva fecha con sus doctores, y de atención al paciente con reclamaciones.

La Consejería de Sanidad puso cifras al seguimiento del paro, con 2.753 médicos que colgaron este viernes la bata en Castilla y León, de los que 732 prestan servicio en Valladolid. Algo más del 36% a nivel autonómico y casi del 39% entre los doctores de centros vallisoletanos. La afectación de esa actividad, no obstante, era palpable en hospitales y centros de especialidades. «Podían haber avisado, el trastorno que hacen es muy grande», expresaba uno de los pacientes afectados.

La concentración de médicos en la entrada principal del Clínico ha tenido un seguimiento numeroso. Bastante más que la que se llevó a cabo antes del verano en una jornada similar. Y la situación del pulso que mantienen los profesionales con el equipo de la ministra Mónica García (Sumar) augura un endurecimiento de las medidas de protesta. «Es un absoluto despropósito, que no tiene criterios ni económicos, ni jurídicos, ni técnicos, que está siendo criticado por todas las organizaciones y que desde luego perjudica y discrimina al médico. A eso se añade que a lo largo de seis meses de negociación habíamos conseguido pequeños avances y esos avances se han ido al traste la semana pasada, porque el último borrador que nos presentan no los incluyen», subraya Soto. El malestar por la regulación no es exclusivo de los médicos y abarca también a otros profesionales sanitarios.

Ampliar José María Soto, secretario de CESM en Castilla y León. C. Espeso

Ese terreno acordado que CESM denuncia que acaba de volar por los aires acotaba cuestiones como la consideración de los descansos como tiempo de jornada, que la hora de guardia como mínimo debía estar considerada al precio de la hora ordinaria o mejoras en el pago de complementos en situaciones de bajas laborales y de conciliación familiar, en el pago de las extras y en asuntos relacionados con permisos y salud laboral. Todo eso, denuncian los médicos, ha sido borrado de un plumazo en un texto en el que la reivindicación principal de los facultativos es volver a contar con un Estatuto Marco propio, separado del resto de profesionales sanitarios, además del reconocimiento como grupo A1+, por el 'plus' de formación que supone un grado universitario que suma 6 años, no 4 como el resto, a los que se añaden el acceso al MIR y los años de formación especializada, además del hecho del peso que asume el médico en las decisiones que se toman en la asistencia sanitaria.

Lo más llamativo del Estatuto Marco que plantea el Gobierno ha sido estos meses de atrás el endurecimiento de la obligatoriedad de exclusividad de trabajar en la sanidad pública para profesionales que sean desde jefes de unidad y de servicio en adelante, pero los puntos de fricción son bastantes más amplios. El último borrador presentado por el Ministerio de Sanidad es «inasumible» para los facultativos. Desde el CESM remarcan que en escasez de recursos no hay límites de jornada ni descanso, que el derecho al descanso semanal de 36 horas se reduce a 24 y se elimina el grado 5 en la carrera profesional. Este reconocimiento de la experiencia y la formación implica una mejora retributiva. A lo anterior suman que las convocatorias de plazas se programan cada 3 años y no cada dos, «con posibilidad de movilidad forzosa sin preaviso suficiente».

«No reclamamos privilegios corporativos, sino respeto y consideración hacia nuestra labor, nuestra cualificación profesional y hacia la enorme responsabilidad que asumimos cada día en hospitales, centros de salud y servicios urgencia», concluyen desde la organización sindical que ha convocado la huelga. Una protesta con seguimiento al alza y que tendrá continuidad, avanza Soto.

Desde el Ministerio de Sanidad trasladaron durante la mañana que «entienden» el malestar de los médicos, que atribuyen a «años de sobrecarga», pero precisaron que mantendrán el nuevo Estatuto Marco. El departamento de Mónica García dice que negociará con las comunidades autónomas, que son las que gestionan los servicios públicos de salud, la 'empresa' sobre el terreno de los profesionales sanitarios, para que la norma salga «con el máximo consenso posible»