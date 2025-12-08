El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa «tranquilo» su primer día en la cárcel

Desde la mañana del pasado jueves, momento en el que el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid, Luis Fernández, fue detenido tras ... estallar una operación antidroga desarrollada por Asuntos Internos pocos han sido los movimientos del alto cargo policial.

Pasó primero por los calabozos de la calle Gerona y antes de agotar el plazo máximo de 72 horas fue conducido -a primera hora del domingo y en el interior de un furgón policial- hasta los juzgados de Valladolid. Allí, la jueza que lleva el caso decretó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza para el que era, hasta su arresto, el máximo cargo en la lucha contra la droga en el cuerpo vallisoletano.

Así, minutos después de las tres de la tarde, un furgón de la Guardia Civil salía de los juzgados para poner rumbo al centro penitenciario de Valladolid, en Villanubla. Mismo destino para otras cinco personas que permanecían detenidas tras los cinco registros llevados a cabo el jueves en domicilios de la capital, Arroyo de La Encomienda y Renedo de Esgueva, el séptimo arrestado fue puesto en libertad tras prestar declaración.

Las primeras horas en la prisión de Villanubla han transcurrido con relativa calma para el jefe de estupefacientes, que se encuentra en el módulo de ingreso. «Está tranquilo y bajo la vigilancia de un preso de confianza», señalan fuentes penitenciarias. El tiempo que permanezca en prisión, el alto cargo policial estará separado del resto de la población reclusa.

Por lo que la cárcel vallisoletana no será el destino definitivo de Luis Fernández pues carece de un módulo específico para este tipo de internos que requieren un especial seguimiento (como pueden ser jueces, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o funcionarios) y que además «se mantienen separados de la población reclusa común por motivos de seguridad, protección de su integridad y para evitar por ejemplo que coincidan con personas a las que detuvieron previamente», exponen fuentes penitenciarias.

Cuentan con este módulo la cárcel de Logroño, Madrid 7 (Estremera) o la de Topas (Salamanca). «De este tipo de módulos hay pocos en España y puede ser que el juez quiera tenerlo lo más cerca posible».

Tras ingresar la tarde del domingo en prisión y al ser este lunes un día festivo, los trámites del traslado no se han iniciado aún. «Es posible que se inicien mañana», añade al respecto el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales. Aunque no se ha desvelado aún cuál será la cárcel en la que finalmente permanezca a la espera de juicio el que hasta el momento de su detención era un «reconocido y respetado profesional» en Cuéllar, localidad de donde era natural.

«Garbanzo negro»

Apenas 24 horas después de trascender la implicación del alto cargo policial en una operación antidrogas -y con Asuntos Internos afirmando haber encontrado «pruebas fehacientes» y «abundantes indicios» sobre l implicación de Luis Fernández- el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla y León, Juan Carlos Hernández, se refería a él como un «garbanzo negro. Yo no le quiero a mi lado«, comentaba el viernes en rueda de prensa.

Asimismo, mismo la sección sindical de CC OO en el Ayuntamiento de Valladolid ha anunciado este lunes la intención de solicitar formalmente a la Jefatura de la Policía Municipal la revocación de su nombramiento como 'Guardia Urbano de Honor' concedido en 2022.

La organización sindical ya había trasladado anteriormente a la Jefatura su «preocupación por la falta de transparencia y de criterios claros en la concesión de nombramientos como Guardia Urbano de Honor, tanto en este como en otros casos recientes». Y comentaba mediante un comunicado que «una distinción de tal relevancia debe estar sustentada en méritos objetivos y en una trayectoria ejemplar, y no puede verse comprometida por decisiones poco fundamentadas o carentes de justificación pública».