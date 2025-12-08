El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Colisión entre dos turismos y una furgoneta este lunes por la tarde en la A-62 a la altura de Tordesillas. DGT

Valladolid

Tres accidentes en apenas hora y media colapsan la A-62 en Tordesillas

Los siniestros, en los que se han visto implicados hasta seis turismos y una furgoneta, se han saldado con un joven de 21 años herido

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:07

La operación retorno del puente festivo de la Constitución está causando este lunes por la tarde retenciones en algunas de las principales vías de la ... provincia de Valladolid como la A-62. En esta autovía, la sucesión de tres accidentes de tráfico en las inmediaciones de Tordesillas en apenas una hora y media dejan a las 19:00 horas unos cinco kilómetros de retenciones sentido decreciente de la circulación.

