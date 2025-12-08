Tres accidentes en apenas hora y media colapsan la A-62 en Tordesillas

La operación retorno del puente festivo de la Constitución está causando este lunes por la tarde retenciones en algunas de las principales vías de la ... provincia de Valladolid como la A-62. En esta autovía, la sucesión de tres accidentes de tráfico en las inmediaciones de Tordesillas en apenas una hora y media dejan a las 19:00 horas unos cinco kilómetros de retenciones sentido decreciente de la circulación.

Los siniestros viales se han producido entre las 16;55 y las 18:20 horas sentido Valladolid y se han saldado con un joven de 21 años heridos. El primero ha tenido lugar a la altura del kilómetro 143, momento en el que se ha alertado de una colisión entre dos turismos, si bien no había ningún lesionado.

Más tarde, a las 17:38 horas, se ha recibido una llamada en la que se informaba de otro choque en el kilómetro 145, de nuevo con dos coches implicados, si bien ningún ocupante ha precisado asistencia sanitaria.

Ampliar Estado de la A-62 en Tordesillas a las siete de la tarde de este lunes. DGT

El último accidente de tráfico en la A-62 se ha registrado a las 18:20 horas, en este caso una colisión de dos turismos y una furgoneta en el kilómetro 150. Posteriormente, la Guardia Civil, una vez en el lugar, ha solicitado asistencia sanitaria para un joven de 21 años, que estaba consciente pero tenía dolor de pecho y cuello. Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia.