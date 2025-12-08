El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un camión de los Bomberos de la Diputación de Valladolid. El Norte

Arde un turismo en plena A-11 en La Cistérniga

El fuego se ha desatado, por causas que no han trascendido, pasadas las cinco de la tarde de este lunes

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:45

Comenta

El incendio en un turismo en plan A-11 ha obligado este lunes por la tarde a intervenir a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a la Guardia Civil. El incendio se ha desatado, por causas que se investigan, a las 17:10 horas en el kilómetro 351 de la citada autovía, sentido Soria, a la altura de la localidad vallisoletana de La Cistérniga.

Noticias relacionadas

Sorprendido un joven fugado de un centro de menores con 117 pastillas de Trankimazin

Sorprendido un joven fugado de un centro de menores con 117 pastillas de Trankimazin

Rescatan a siete personas atrapadas en los ascensores de un bloque de la Plaza del Caño Argales

Rescatan a siete personas atrapadas en los ascensores de un bloque de la Plaza del Caño Argales

Hasta ocho llamadas ha recibido la sala de operaciones del 112 de Castilla y León para alertar del fuego, que se ha saldado sin heridos. Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico y los Bomberos de la Diputación de Valladolid.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el discreto propietario de Vega Sicilia
  2. 2

    El vallisoletano que reabrirá el hotel La Vega y Las Salinas compra un histórico balneario gallego
  3. 3

    La jueza decreta el ingreso en prisión del jefe de Estupefacientes de Valladolid
  4. 4

    El riesgo de desertización se cierne sobre Valladolid: el 80% de su territorio está degradado
  5. 5

    Este es el protocolo que se aplica a los agentes que entran en prisión
  6. 6

    Segovia, desbordada: la policía multa a decenas de coches entre Vía Roma y San Gabriel
  7. 7

    Rescatan a siete personas atrapadas en los ascensores de un bloque de la plaza del Caño Argales
  8. 8 Vuelca un camión con cerdos vivos en la autovía que une Segovia y Valladolid
  9. 9

    El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa «tranquilo» su primer día en la cárcel
  10. 10

    Un informe técnico pedía, en 2022, la sustitución de toda la lámina impermeable de la Plaza Mayor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Arde un turismo en plena A-11 en La Cistérniga

Arde un turismo en plena A-11 en La Cistérniga