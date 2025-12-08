Arde un turismo en plena A-11 en La Cistérniga El fuego se ha desatado, por causas que no han trascendido, pasadas las cinco de la tarde de este lunes

El Norte Valladolid Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:45

El incendio en un turismo en plan A-11 ha obligado este lunes por la tarde a intervenir a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a la Guardia Civil. El incendio se ha desatado, por causas que se investigan, a las 17:10 horas en el kilómetro 351 de la citada autovía, sentido Soria, a la altura de la localidad vallisoletana de La Cistérniga.

Hasta ocho llamadas ha recibido la sala de operaciones del 112 de Castilla y León para alertar del fuego, que se ha saldado sin heridos. Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico y los Bomberos de la Diputación de Valladolid.