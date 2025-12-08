Sorprendido un joven fugado de un centro de menores con 117 pastillas de Trankimazin

El Norte Valladolid Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:58 Comenta Compartir

La Policía Nacional detuvo en la madrugada del pasado día 7 en Valladolid a un joven como presunto autor de un delito contra la salud pública. En torno a las 00:20 horas, agentes que se encontraban realizando funciones de su cargo de paisano y en vehículo camuflado observaron en la calle Paraíso a un varón que, entre dos coches, parecía estar confeccionando un cigarrillo de marihuana.

Al proceder a su identificación, los agentes se presentaron como policías mostrando sus carnés y placas emblemas. En ese momento, el individuo, menor de edad, emprendió la huida a la carrera en dirección a la calle Ramón y Cajal, si bien le persiguieron y en apenas unos 20 metros lograron darle alcance.

En el cacheo superficial efectuado, se localizaron en el bolsillo de su sudadera tres botes de medicamento Trankimazin de 2 miligramos, dos de ellos precintados, con 50 comprimidos cada uno y un tercero abierto, con 16 comprimidos enteros y 3 mitades.

En total, se incautaron 117,5 comprimidos. El hombre manifestó que los envases se los había entregado el día anterior un amigo, quien a su vez los había sustraído a otro individuo. Asimismo, reconoció no tener prescripción médica ni receta para dichos medicamentos.

754 euros en el mercado negro

La sustancia intervenida fue sometida a la prueba drogotest en dependencias policiales, arrojando resultado positivo a Trankimazin. Según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes (O.C.N.E.) correspondientes al segundo semestre de 2025, la cantidad intervenida alcanzaría un valor aproximado en el mercado negro de 754,35 euros.

El detenido, que se encontraba fugado de un centro de menores en el que estaba tutelado, fue informado verbalmente en el lugar de los hechos del motivo de su detención por un presunto delito contra la salud pública, siendo posteriormente trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes y, una vez finalizadas las mismas y teniendo conocimiento la autoridad judicial de lo actuado, fue reingresado en el centro de menores.