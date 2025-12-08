Heridas dos jóvenes tras un colisión entre dos coches en Valladolid El accidente se ha producido sobre las diez y media de la mañana de este lunes en la calle Viaje de Aguas

Dos mujeres de unos 30 años han resultado heridas tras una colisión entre dos turismos este lunes por la mañana en Valladolid. El accidente se ha producido sobre las 10:30 horas en la calle Viaje de Aguas, a la altura del número 23, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba del siniestro vial y se requería asistencia sanitaria para dos ocupantes, que estaban conscientes aunque se quejaban de dolor de espalda.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y personal sanitario para atender a las mujeres.

