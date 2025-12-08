El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia del 112. El Norte

Heridas dos jóvenes tras un colisión entre dos coches en Valladolid

El accidente se ha producido sobre las diez y media de la mañana de este lunes en la calle Viaje de Aguas

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:16

Comenta

Dos mujeres de unos 30 años han resultado heridas tras una colisión entre dos turismos este lunes por la mañana en Valladolid. El accidente se ha producido sobre las 10:30 horas en la calle Viaje de Aguas, a la altura del número 23, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba del siniestro vial y se requería asistencia sanitaria para dos ocupantes, que estaban conscientes aunque se quejaban de dolor de espalda.

Noticias relacionadas

Trasladada al hospital con quemaduras tras incendiarse un colchón en su vivienda

Trasladada al hospital con quemaduras tras incendiarse un colchón en su vivienda

Tres detenidos tras ser pillados en el 29 de octubre con cien gramos de cocaína

Tres detenidos tras ser pillados en el 29 de octubre con cien gramos de cocaína

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y personal sanitario para atender a las mujeres.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jueza decreta el ingreso en prisión del jefe de Estupefacientes de Valladolid
  2. 2

    Este es el protocolo que se aplica a los agentes que entran en prisión
  3. 3

    Comienzan a declarar los arrestados por la operación en la que cayó el jefe antidrogas de Valladolid
  4. 4

    Un informe técnico pedía, en 2022, la sustitución de toda la lámina impermeable de la Plaza Mayor
  5. 5 El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa este domingo a disposición judicial
  6. 6

    El vallisoletano que reabrirá el hotel La Vega y Las Salinas compra un histórico balneario gallego
  7. 7

    Segovia, desbordada: la policía multa a decenas de coches entre Vía Roma y San Gabriel
  8. 8

    Trasladada al hospital con quemaduras tras incendiarse un colchón en su vivienda
  9. 9

    Isabel Rivero: «La Iglesia es un bar tranquilo y con buena música donde hemos realizado pesajes de boxeo»
  10. 10 Vuelca un camión con cerdos vivos en la autovía que une Segovia y Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Heridas dos jóvenes tras un colisión entre dos coches en Valladolid

Heridas dos jóvenes tras un colisión entre dos coches en Valladolid