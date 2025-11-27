Una gran ola de luz recorre Valladolid con el encendido navideño en 81 calles y 24 plazas

«Diez, nueve, ocho... uno y ¡cero!», gritaban al unísono miles de vallisoletanos para dar la bienvenida a la Navidad. No cabía ni un alfiler. ... La Plaza de San Pablo se encontraba abarrotada de familias que se han acercado hasta la zona para ver como el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, presionaba el botón que ha permitido iluminar la ciudad hasta el 6 de enero. Cientos de curiosos se aglomeraron en diferentes puntos de la ciudad como Fuente Dorada, Portugalete o calle Santiago para recibir una de las épocas más bonitas del año.

Este histórico enclave ha sido elegido por su simbolismo. El lugar, que fue testigo del nacimiento de los que un día fueron reyes, Felipe II y Felipe IV, este año tiene el privilegio de ver el nacimiento de Jesús, puesto que las luces colocadas frente a las puertas de la Iglesia lo representan. Tres enormes camellos con sus respectivos Reyes Magos y varios angelitos, custodian e iluminan la llegada al mundo del hijo de San José y la Virgen María.

A pesar de que la «simbólica tradición» dicta que es el alcalde quien da el pistoletazado de salida al alumbrado, Carnero ha compartido esta agradable tarea con la reciente campeona del mundo de boxeo en peso átomo, Isabel Rivero, y con varios miembros de la Asociación de Esclerósis Múltiple.

Al unísono, los tres han encendido los más tres millones de puntos de luz que devuelven el ambiente navideño a Valladolid, mientras el Coro de la Escuela de Música de Valladolid amenizaba a los presentes en San Pablo antes de trasladarse a Fuente Dorada.

Estas luces forman parte del alumbrado que decora todas las calles de la capital, compuesto por 541 arcos y elementos luminosos, así como por 23 árboles con estructuras 3D.

El horario de iluminación durante todas las fiestas será de 18:00 a 22:00 horas hasta el 18 de diciembre. A partir de ese día y hasta el 6 de enero, el horario se ampliará media hora, dejando de iluminar las calles de la ciudad a las 22:30 horas. La decoración de este año cubrirá 81 calles y 24 plazas, contando con nueve calles y cuatro plazas más que en Navidades pasadas.

Debido al encendido navideño, numerosas calles se han visto afectadas con cortes de tráfico para facilitar el tránsito de los viandantes y evitar peligros. Estas luces permanecerán encendidas hasta el 6 de enero, día en el que los reyes magos visitaron al niño Jesús para obsequiarle con incienso, oro y mirra.