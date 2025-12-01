El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alumnos de colegio García Quintana visitan el belén de la familia Plantinet Rivera, en su casa de la calle Santiago. El sábado 6 de diciembre celebran una jornada de puertas abiertas para que los vallisoletanos que lo deseen lo puedan visitar. Alberto Mingueza

Valladolid

El belén familiar en una casa de la calle Santiago recibe a sus primeros visitantes esta Navidad

Alumnos del colegio García Quintana inauguran el Nacimiento que la familia Plantinet Rivera ha insalado en el vestíbulo de su hogar, con una jornada de puertas abiertas este sábado 6 de diciembre

V. V.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:55

Hay que llamar al timbre de una casa en la calle Santiago para disfrutar de uno de los belenes familiares más espectaculares de Valladolid. Laura, ... Stephane y sus cuatro hijos han inaugurado este lunes un belén que, instalado en el vestíbulo de su casa, permanecerá montado hasta el 6 de enero… y con una jornada de puertas abiertas anunciada para este sábado. La familia Plantinet Rivera abrirá su hogar de par en par el 6 de diciembre para que «todos los vallisoletanos que lo deseen puedan acercarse a conocer esta muestra artesanal».

