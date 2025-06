El cocodrilo del Pisuerga ya tiene historia propia, y la ha escrito una niña de 10 años

Este fin de semana, la escritora de moda entre los más pequeños, Isabel Plantinet, de tan sólo 10 años, ha hecho las delicias de sus ... fans vallisoletanos al presentar su segundo libro 'Carolina Purpurina. Brillantes aventuras de gira' en su ciudad natal. Isabel es la autora de la exitosa saga 'Carolina Purpurina', que tiene como protagonista a Carolina su hermana mayor, que sufre leucodistrofia, una enfermedad rara asociada al gen TUBB4A y que sufren unos 300 niños en el mundo, 11 de ellos en España.

Esta nueva obra se convierte en el escenario de un gran misterio relacionado con el famoso cocodrilo del Pisuerga, una trama que ha encandilado a niños y grandes y en la cual, el periódico El Norte de Castilla también está presente. La presentación, además, tuvo lugar en el barco la Leyenda del Pisuerga, un escenario muy especial ya que en él se sitúa también el capítulo final de este libro que recoge las peripecias de esta familia durante todo el año que ha durado la gira por cientos de colegios, librerías, bibliotecas y centros cívicos de toda España en los que Isabel, Carolina y su madre y correctora del libro, Laura Rivera, han conquistado el corazón de todos.

La respuesta del público vallisoletano fue masiva. El barco se llenó de lectores incondicionales que deseaban conocer a Carolina, la protagonista y a su autora. «Fue precioso», cuenta orgullosa su madre, Laura Rivera. «Ver a los niños sentados en el suelo, escuchando atentos, emocionados con el misterio del cocodrilo del Pisuerga, fue algo mágico», añade.

Un fenómeno literario que empezó con una historia real

Todo comenzó con un cuento escrito por Isabel Plantinet, una niña de apenas 10 años, que decidió contar las aventuras de su persona favorita, su hermana Carolina. «No es solo una historia de discapacidad, es un relato de capacidad», explica Isabel. Esa historia se convirtió en un libro y después en una saga.

Ampliar Presentación del segundo libro de la saga Carolina Purpurina en La Leyenda del Pisuerga El Norte

Hoy, Carolina Purpurina es número uno en ventas de literatura infantil en Amazon, ha ganado cinco premios nacionales y ha sido traducido a cuatro idiomas (inglés, francés, alemán e italiano). El fenómeno literario se ha convertido también en un proyecto social, ya que todo lo recaudado se destina a la investigación de esta enfermedad genética aún sin cura. «Estamos felices. Nuestros dos libros están en el número 1 y 2 de ventas en Amazon. Es algo increíble», cuenta Laura Rivera. «Hay muy poca literatura infantil protagonizada por personajes con discapacidad y estos niños de vida tan singular pueden, y deben, tener una infancia lo más normal posible, respetando las diferencias y lo que los hace únicos. Nuestro proyecto es, ante todo, un libro de aventuras, una historia divertida que va a llegar a todos, con y sin discapacidad. La enfermedad está de fondo, pero no es el tema principal, no define a la protagonista», añade.

Ampliar Asistentes a la presentación del Libro en La Leyenda del Pisuerga El Norte

La cita en La Leyenda del Pisuerga fue el broche de la gira, pero no la única escala vallisoletana. Un día antes, las autoras presentaron el libro en los cuatro colegios de Simancas en los que Isabel y Carolina fueron recibidas como verdaderas estrellas por decenas de niños con pancartas, regalos y dibujos. «El amor que Carolina recibe en cada acto al que acudimos no tiene precio. No sé si lograremos encontrar la cura que le haga tener una vida más larga, pero lo que está claro es que le estamos ensanchando la vida», dice Laura. «Ese amor que ella recibe, esa cara de felicidad… no tiene precio», prosigue.

Al igual que Carolina, la protagonista del libro, unos 300 niños en el mundo están diagnosticados con la Leucodistrofia asociada al gen TUBB4A, localizado en el cromosoma 19. En España hay apenas 11 casos reconocidos, aunque se estima que existen más sin diagnosticar dado que las pruebas genéticas necesarias para detectarla, en muchas ocasiones, tardan meses o incluso años en hacerse.

A día de hoy, no existe cura para la enfermedad y la esperanza está en poder avanzar a través de terapias génicas. El centro de referencia a nivel mundial para el avance contra esta enfermedad es el Leukodystrophy Center, dentro del Children's Hospital of Philadelphia (PA). En él, desde 2013, la Dra. Adeline Vanderver lleva a cabo una investigación, ahora mismo en un estado muy avanzado, que supondría una paralización de esta enfermedad neurodegenerativa con la consiguiente mejora de la calidad de vida de los niños afectados. El ensayo clínico cuenta con varios hospitales colaboradores en Europa, entre los que destaca el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Desde él, la Dra. García-Cazorla está en contacto con los neuropediatras de referencia de cada uno de los niños diagnosticados en España y ha reunido todas las pruebas médicas que se llevan realizando desde el diagnóstico de la enfermedad en cada uno de los pequeños. La Fundación TUBB4A ya ha donado 12.000 euros al hospital y espera poder hacer nuevas aportaciones gracias a la recaudación del libro «Carolina Purpurina» y la captación de nuevos socios y donaciones de empresas.

Tras doce meses de viajes en tren y noches de hotel para llegar a todas las presentaciones de la gira, las autoras se tomarán un merecido descanso… o tal vez no. «Nos merecemos unas vacaciones. Hemos trabajado mucho», dijo Isabel durante la presentación. Pero esas vacaciones serán, por supuesto, otra aventura literaria más. «Este verano nos vamos en familia a Francia en autocaravana. Seguro que de ahí salen nuevas historias para el próximo libro, 'Carolina Purpurina: Brillantes aventuras de vacaciones», anticipa esta pequeña gran escritora, que ya está pensando en lanzar este nuevo título a principios del próximo verano, para acompañar a los niños durante sus vacaciones.