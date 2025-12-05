Visitas teatralizadas esta Navidad en Valladolid: propuestas, horarios y dónde comprar las entradas El Ayuntamiento refuerza este fin de semana las salidas del bus turístico y las rutas guiadas con motivo del puente

El Norte Valladolid Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:21

Con la ciudad engalanada e iluminada con motivos navideños y a punto de comenzar la cuenta atrás para las semanas más especiales del año, el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo, ha dado a conocer su programa de visitas guiadas para la Navidad. Una serie de propuestas diseñadas para disfrutar en familia y para que los más pequeños puedan descubrir los secretos y rincones de la ciudad de una forma divertida y didáctica.

Las visitas teatralizadas componen este año una parte muy importante de la programación con propuestas como la 'Navidad en el Palacio', donde el público se encargará de averiguar donde se encuentra una joya desaparecida en el Palacio Real. La visita tendrá lugar los sábados 20 y 27 de diciembre y 3 de enero y los lunes 22 y 29 de diciembre y 5 de enero a las 11:00 horas. La propuesta 'Colón en Navidad' se llevará a cabo los días 21 y 28 de diciembre y el 4 de enero a las 11:00 horas y 'Valladolid, una historia divertida', una ruta donde conocer los entresijos de la ciudad de la mano del Conde Ansúrez, se celebrará el 22 y 29 de diciembre a las 17:00 horas y los días 23, 26 y 30 de diciembre y 2 de enero a las 11:00 horas desde el Ayuntamiento de Valladolid.

El 'Bus de la Navidad' hará su recorrido mágico los días 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 de diciembre y los días 2, 3 y 4 de enero a las 18:00 horas y además, los días 20, 27 de diciembre y 3 de enero habrá otro pase a las 17:00 horas.

Todas estas propuestas se suman a la programación general de Turismo con las visitas teatralizadas 'Fantasmas y más', todos los sábados a las 19:30h y 'Valladolid y sus secretos', los viernes a las 19:30h. Además, el público podrá realizar las visitas guiadas 'Ríos de luz' los viernes y sábados, a las 19:30 horas, y 'Valladolid histórico', los lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos a las 12:00 horas y los martes y jueves a las 17:00 horas. Los viernes a las 17:00h y los domingos a las 11:00 horas tendrá lugar la visita 'Ruta de Pasiones' y los sábados se llevará a cabo la 'Ruta arqueológica', a las 10:00 horas.

A la torre de la Catedral

Completan el programa turístico de Navidad los paseos a bordo del bus turístico, que tendrán lugar viernes, sábados y domingos, y las visitas a la torre de la Catedral de martes a domingo. Las entradas de las visitas guiadas de la campaña de Navidad podrán adquirirse a partir del 10 de diciembre en las oficinas de turismo y en la página web: info.valladolid.es.

Del 6 al 8 de diciembre, Turismo Valladolid ha reforzado su programación de visitas guiadas con pases extraordinarios. Así, el sábado día 6, se llevará a cabo la visita 'Valladolid histórico', a las 12:00 horas, 'Ríos de Luz' a las 20:00 horas y el bus turístico también contará con pases especiales, a las 12:00 horas, 13:00 horas, 17:00 horas y 18:00 horas. A la programación habitual del domingo se sumarán, a las 12:00 horas, las visitas 'Valladolid histórico' y 'El hereje de Miguel Delibes' y a las 20:00 horas 'Ríos de Luz'. El lunes, 8 de diciembre, el bus turístico saldrá también a las 12:00 horas y a la 13:00 horas y tendrá lugar la visita 'Valladolid Histórico' a las 12:00 horas.