El Ayuntamiento compromete toda su «ayuda» para reabrir la Casa de Andalucía tras el incendio

«Los daños van a ser cuantiosos, en cuanto al género y la equipación de la propia cocina y la carpa, pero vamos a ofrecer ... nuestra ayuda y a poner todos nuestros medios a disposición de los afectados para intentar que puedan reabrir este mismo domingo», ha señalado el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, a las puertas de la Casa de Andalucía, justo después de que un incendio afectara a su cocina y obligara a desalojar su carpa al filo de las dos y media de la tarde de este sábado.

El edil, que ha acudido al lugar junto a su homólogo de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, ha confirmado que la caseta, al margen de los daños en la cocina -el fuego comenzó en una freidora y se vieron afectadas algunas más- y de la pérdida de la numerosa comida almacenada en este primer día de la feria, ha sufrido daños al alcanzar las llamas a la lona de la esquina de la cubierta. El incendio, además, ha dejado un herido leve por quemaduras en las manos.

Ampliar El concejal de Urbanismo (de azul) conversa con los responsables de las casetas regionales ante la carpa incendiada. R. J.

«A ver si podemos repararla cuanto antes para que puedan reabrir cuanto antes», ha incidido Zarandona antes de reiterar que trataran de que pueda retomar la actividad a tiempo para la inauguración oficial de la Feria del Folclore y la Gastronomía, prevista para este domingo a las 13:00 horas.

Los dos concejales han estado evaluando los daños y las ayudas necesarias junto al presidente de la agrupación de casas regionales, José Luis Bellido, y los responsables de la propia Casa de Andalucía.

Y todo ello en una jornada en la que el recinto, que luce el nombre del propio José Luis Bellido, abría por vez primera sus puertas. Su puesta en marcha ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros.

El Ayuntamiento ha emitido un comunicado oficial en el que aclara que el resto de las casas regionales, y el conjunto del recinto gastronómico, «continúa abierto con normalidad para el disfrute de todos los asistentes».