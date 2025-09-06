El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Labores de extinción en la cocina de la Casa de Andalucía.

Ver 8 fotos
Labores de extinción en la cocina de la Casa de Andalucía. Rodrigo Jiménez

Fiestas de Valladolid 2025

El Ayuntamiento compromete toda su «ayuda» para reabrir la Casa de Andalucía tras el incendio

«Vamos a poner todos nuestros medios a su disposición para intentar que puedan abrir este mismo domingo», anticipa el concejal de Urbanismo

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 16:42

«Los daños van a ser cuantiosos, en cuanto al género y la equipación de la propia cocina y la carpa, pero vamos a ofrecer ... nuestra ayuda y a poner todos nuestros medios a disposición de los afectados para intentar que puedan reabrir este mismo domingo», ha señalado el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, a las puertas de la Casa de Andalucía, justo después de que un incendio afectara a su cocina y obligara a desalojar su carpa al filo de las dos y media de la tarde de este sábado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido en el incendio que ha obligado a desalojar la carpa de la Casa de Andalucía
  2. 2 Siete heridos en el encierro de Medina tras escapar del recorrido uno de los toros
  3. 3

    Valladolid amanece repleta de pintadas contra la guerra en Gaza
  4. 4 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  5. 5

    Derroche de música, risas y mucho vino en el desfile de peñas
  6. 6

    Los Pichas montan un fiestón con miles de amigos en la Plaza Mayor
  7. 7 El vallisoletano José Moro se casa a sus 66 años con Fátima Pereyra
  8. 8 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  9. 9

    El desmontaje completo de la vía de Ariza despeja los terrenos para el futuro barrio de 597 viviendas
  10. 10 Muere a los 27 años Erik Markov, actual Míster Olympia Amateur España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Ayuntamiento compromete toda su «ayuda» para reabrir la Casa de Andalucía tras el incendio