Las casetas regionales, repletas de público este domingo a mediodía, tras la inauguración oficial.

Las casetas regionales, repletas de público este domingo a mediodía, tras la inauguración oficial. Rodrigo Jiménez

Las casetas regionales estrenan sus 10.000 metros cuadrados con normalidad tras el susto del incendio

Andalucía intenta reponer, entre hoy y mañana, las freidoras incendiadas, pero sigue adelante con el resto de la carta

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 15:11

En una casa normal, olería a nuevo. En la recién estrenada casa de las casetas regionales, de la Feria del Folclore y la Gastronomía, huele ... a gula. Que es un olor ya asentado en la pituitaria vallisoletana después de 42 años, pero que esta vez se acompaña de un confort que se nota a la vista. A las 12 del mediodía, antes de la inauguración oficial, con el suelo recién fregado y cuatro personas venga a limpiar champiñones en la caseta de La Rioja, lo primero que se ve nada más entrar al recinto es amplitud. Mucho espacio. Barras grandes, «dimensionadas al espacio», explica la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez. Un largo pasillo central escoltado por dos filas de mesas altas y contenedores que enseguida, en cuanto empiece a llegar la gente, se quedarán escasas.

