Baños adaptados, barras accesibles y espacio para los eventos en unas ferias más inclusivas

Unas fiestas más inclusivas. Que permitan que las personas que tienen algún tipo de discapacidad puedan disfrutar al máximo y con medios adaptados a sus ... circunstancias de las ferias que arrancan este próximo viernes, 5 de septiembre. El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado este lunes, arropado por las entidades que atienden a los diferentes colectivos, el refuerzo de las medidas que se contemplan dentro del programa para que puedan seguir los diferentes eventos de forma más cómoda.

Se notará desde el estreno de los festejos. Según ha expuesto el alcalde, Jesús Julio Carnero, el pregón, que este año pronunciarán de forma coral las jugadoras de rugby de 'El Salvador' y las de hockey del Club Patinaje en Línea Valladolid Panteras, contará con un servicio de intérprete de lengua de signos, cuya imagen se proyectará en la pantalla del escenario de la Plaza Mayor.

De nuevo, el balcón de la Casa Consistorial, se habilitará para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de los conciertos programados en el escenario principal de la Plaza Mayor. Las solicitudes podrán enviarse hasta el próximo viernes 5 de septiembre, al correo yovoyalconcierto@ava.es, incluyendo el nombre y apellidos de la persona con movilidad reducida, un teléfono de contacto, el día o días solicitados y el orden de preferencia de los artistas.

Además, de los 54 baños portátiles que se reparten por los distintos escenarios festivos, diez serán accesibles, lo que supone aumentar en tres unidades más las del año pasado. Se ubicarán en la Plaza de Santa Ana, inmediaciones de calle Ferrari-Plaza de Fuente Dorada, Paseo Zorrilla (a la altura del Lucense), Cadenas de San Gregorio, Acera de Recoletos, Plaza de Portugalete, Las Moreras, antiguo Picadero de la Academia de Caballería, y en la explanada de la calle Mieses.

Tanto el regidor como los representantes de las entidades, entre ellos Fran Sardón, han destacado, además, el cambio en el diseño de las casetas de la Feria de Día, que contarán con una parte de la barra adaptada para las personas con movilidad reducida. El lateral de la estructura tendrá un mostrador de un metro de longitud y una altura de 75 centímetros para que los clientes que se mueven en silla de ruedas se puedan tomar un vino y una tapa de manera más confortable.

Cada caseta incluirá el distintivo de zona accesible para su perfecta localización, de manera que quede reservada para estos vecinos. «No hay ninguna feria de este tipo en España que cuente con este servicio, es un paso muy importante para las personas con discapacidad», subrayó Sardón. Estos colectivos también contarán con espacios reservados en la Feria del Folklore y Gastronomía (casetas regionales), en la zona de fuegos artificiales y en Las Moreras, donde se instalará una plataforma PMR.

El Consistorio habilitará un código QR en el que se podrá conocer la disponibilidad de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida en las zonas de mayor afluencia. En cuanto al Real de la Feria, se rebajará el volumen de sonido de las diferentes atracciones durante cuatro días para que los niños y jóvenes con autismo puedan disfrutar de las mismas en un ambiente más tranquilo. Conchi Galván destacó el avance de las ferias en la atención a estas personas y abogó por seguir dando pasos para que cada vez sean más inclusivas a pesar de reconocer que aún queda un camino largo.

En cuanto a las actividades para los más pequeños, el teatro infantil 'La mujer que planta árboles', de la compañía Pie Izquierdo, que se celebrará el martes 9 de septiembre, y 'Los cuentos de Lana' de Libera Teatro. el jueves 11 de septiembre, contarán con un intérprete de lengua de signos. Además, el domingo 7 de septiembre, la Plaza del Libro del Campo Grande celebrará el concierto inclusivo Colorado del grupo Yamparampán. Carnero subrayó que estas medidas reflejan el interés del Ayuntamiento por «convertir a Valladolid en la ciudad más accesible e inclusiva de España».