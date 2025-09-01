El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carnero, durante la presentación de las medidas de accesibilidad, junto con los representantes de diferentes entidades. F. B.

Valladolid

Baños adaptados, barras accesibles y espacio para los eventos en unas ferias más inclusivas

Un intérprete de lengua de signos permitirá seguir el pregón a las personas sordas desde una pantalla en el escenario de la Plaza Mayor

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:09

Unas fiestas más inclusivas. Que permitan que las personas que tienen algún tipo de discapacidad puedan disfrutar al máximo y con medios adaptados a sus ... circunstancias de las ferias que arrancan este próximo viernes, 5 de septiembre. El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado este lunes, arropado por las entidades que atienden a los diferentes colectivos, el refuerzo de las medidas que se contemplan dentro del programa para que puedan seguir los diferentes eventos de forma más cómoda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Empuja a un anciano para robarle y le deja tirado con una herida en la cabeza
  2. 2

    Tres heridos tras escaparse un toro del encierro de La Pedraja de Portillo
  3. 3

    Despliegue policial en la Acera de Recoletos por una inexistente arma blanca
  4. 4

    Los 43 meses de obra en la estación de tren comenzarán en octubre en la franja de Delicias
  5. 5

    El Real Valladolid ata a Peter Federico
  6. 6

    Los robos en la provincia aumentan un 24% impulsados por la banda del BMW
  7. 7

    El Pisuerga más turbio: las especies invasoras colonizan el río a su paso por Valladolid
  8. 8

    ¿Quiénes son hoy los condes, duques y marqueses vinculados con Valladolid?
  9. 9

    Guerra Te Lía, sobre Valladolid: «Alucino con la poca gente que nos conoce a nivel gastronómico»
  10. 10

    El segoviano Diego Calores gana el concurso nacional de cortes de Medina del Campo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Baños adaptados, barras accesibles y espacio para los eventos en unas ferias más inclusivas

Baños adaptados, barras accesibles y espacio para los eventos en unas ferias más inclusivas