El Ayuntamiento defiende las nuevas casetas metálicas de la Feria de Día: «No existe ningún riesgo»

El Norte Valladolid Martes, 26 de agosto 2025, 13:55 Comenta Compartir

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez, quiso este martes «alejar la sombra de la duda» en cuanto a las condiciones en las que las personas que estarán en las casetas de la Feria de Día van a trabajar, después de las críticas vertidas por CCOO contra las estructuras, que calificaba como «auténticos hornos al sol«. En declaraciones recogidas por Ical, recalcó que «no existe ningún riesgo, ni ningún problema», puesto que «las casetas siempre tienen un sistema de ventilación; de alguna manera van mejorando los materiales, y el modelo es exactamente el mismo que se viene trabajando en los últimos años».

En ese sentido, señaló que respalda las declaraciones del presidente de la Asociación de Hosteleros, como parte responsable de la contratación de las casetas en colaboración con el Ayuntamiento. «Nosotros estamos plenamente satisfechos con las decisiones que se han tomado al respecto de esta nueva unificación de criterio con las casetas y hay algo muy importante que los ciudadanos tienen que saber: este modelo de caseta se lleva utilizando en Valladolid muchísimos años», insistió. «La diferencia es que ahora tiene una imagen unificada, por eso los ciudadanos pueden ir viendo estos días cómo se están panelando estas casetas para que tengan una imagen común tanto en diseño como en color y las mejoras de la accesibilidad», añadió.

Sobre el comunicado del sindicato, reconoció que le sorprendió «un poco» que «hayan dado la alarma con este tema precisamente este año», cuando el Consistorio está «haciendo una mejora, una modificación de las casetas tanto en su ubicación como en las condiciones en las que van a poder trabajar las personas que estén en la feria durante estos días». «Somos plenamente conscientes de que ellos están pendientes de las condiciones laborales, nosotros también. Estamos todos de acuerdo en que tienen que ser las mejores para trabajar, pero insistimos en que no existe ningún problema», repitió.

«Estamos muy tranquilos y también vamos a ser vigilantes en la forma en la que la Feria de Día se desarrolla este año y en las mejoras que podamos hacer de cara al futuro» concluyó antes de animar a vallisoletanos y foráneos a disfrutar de los festejos en los próximos días, «sobre todo con muchísimo respeto, como siempre hace esta ciudad».