Valladolid se prepara para sus fiestas con el montaje de la Feria de Día y de las casetas regionales

Con nuevo emplazamiento y nuevas instalaciones, el montaje de las casetas regionales para la feria del Folklore y la Gastronomía de Valladolid marcha sobre ruedas ... en el nuevo recinto ferial entre el Centro Cultural Miguel Delibes y el Estadio José Zorrilla a menos de tres semanas del inicio de las fiestas patronales. «Al principio, algunos estaban descontentos con el hecho de que nos cambiaran la localización», confiesa Miguel Castro Asensio, gerente de la empresa Covain, que este año está a cargo del montaje y los servicios de las casetas. «Pero luego nos dimos cuenta de que esta nueva zona es mucho mejor, tiene espacios muy agradables, con bastante sombra y muchos aparcamientos».

No es, sin embargo, la única novedad de este año. «Hemos intentado que el espacio esté adaptado para personas con distintas necesidades, para que así sea más justo y todos puedan disfrutar de la feria», asegura Castro, que se refiere con ello a la instalación de mesas para personas con movilidad reducida, con una altura de 60 centímetros y de las cuales habrá una por cada caseta. «También hemos reforzado la limpieza de los baños, porque es algo de lo que se suele quejar mucho la gente. Habrá una persona por cada aseo para asegurarse de que permanezca lo más limpio posible y también, en los baños de personas con discapacidad, para prestarle ayuda en caso necesario. Y se ofrecerán toallitas individuales a todas las personas a las puertas de los servicios». Castro también ha indicado que «todos los trabajadores irán identificados apropiadamente» para facilitar así su identificación.

En cuanto a las instalaciones de cada caseta, destaca que «las cocinas están hechas de material reciclado a partir de contenedores de barcos, de forma que son mucho más sostenibles», según afirma Castro, quien asegura, además, que la asignación de estas labores a la propia empresa «quita una buena carga a los comerciantes de las casetas y todo lo que se pueda adelantar antes de que ellos lleguen les agiliza mucho el trabajo». Es por eso que, en esta edición de la cita gastronómica, lo dejarán todo a punto, «con compromiso fehaciente», para el domingo 31 de agosto, contando con los días previos al inicio de la feria para desarrollar las labores de limpieza.

Ampliar Montaje de la carpa y las casetas regionales en el nuevo recinto ferial de Valladolid. Rodrigo Jiménez

25 años de la Feria de Día

Para seguir esparciendo el ambiente festivo por toda la ciudad, los 86 establecimientos que formarán parte de la Feria de Día de Valladolid tienen luz verde para su montaje desde el pasado sábado, 16 de agosto. De modo que los hosteleros ya han empezado a desplegar sus casetas en las distintas ubicaciones asignadas, que varían desde la plaza Martí y Monsó, pasando por la calle de la Pasión o la plaza de la Universidad, hasta la Acera Recoletos, entre otros muchos puntos céntricos de la ciudad. Las que son todavía unas cajas huecas en tono magenta y no dan pista alguna de lo que pueden llegar a albergar serán pequeñas muestras de establecimientos tan renombrados como Los Zagales, La Mejillonera, La Casa de la Sepia y el Pulpo o el bar Deltoya. Igualmente, se trata de una cita de corte culinario, aunque en este caso, local, que celebra sus 25 años con una imagen renovada y con la recuperación de Santa Cruz.

La Feria de Valladolid: «de las mejores de España»

Sin lugar a dudas, una de las ocasiones más esperadas de las fiestas vallisoletanas de la Virgen de San Lorenzo es la feria de atracciones. «Valladolid sigue siendo un referente», asegura el presidente de la Asociación de Feriantes de España, Ángel Gutiérrez, quien señala que la ciudad «es la que más atracciones recibe de todo el país porque el recinto es estupendo y está muy bien preparado. Es de las mejores ferias de España».

En estos momentos, ya están en marcha las labores de alumbrado y acondicionamiento de la zona, pero el presidente de la Asociación de Feriantes de Valladolid, José Miguel Martín de la Cruz, apunta la fecha de inicio para instalar las atracciones el día 26 de agosto y la fecha de finalización el día 4 de septiembre. Entretanto, el equipo está pendiente de posibles novedades recreativas que podrían tener confirmación a lo largo de la próxima semana.