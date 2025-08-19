El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este martes
Las casetas de la Feria de Día de Valladolid en proceso de montaje en la Acera Recoletos. Rodrigo Jiménez

Valladolid se prepara para sus fiestas con el montaje de la Feria de Día y de las casetas regionales

El recinto gastronómico típico de cada región reforzará además este año el servicio de limpieza y ofrecerá toallitas individuales a la entrada de los baños

Lorena Arias Duque

Valladolid

Martes, 19 de agosto 2025, 19:18

Con nuevo emplazamiento y nuevas instalaciones, el montaje de las casetas regionales para la feria del Folklore y la Gastronomía de Valladolid marcha sobre ruedas ... en el nuevo recinto ferial entre el Centro Cultural Miguel Delibes y el Estadio José Zorrilla a menos de tres semanas del inicio de las fiestas patronales. «Al principio, algunos estaban descontentos con el hecho de que nos cambiaran la localización», confiesa Miguel Castro Asensio, gerente de la empresa Covain, que este año está a cargo del montaje y los servicios de las casetas. «Pero luego nos dimos cuenta de que esta nueva zona es mucho mejor, tiene espacios muy agradables, con bastante sombra y muchos aparcamientos».

