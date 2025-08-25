Critican que las nuevas casetas metálicas de la Feria de Día son «auténticos hornos al sol»

Instalación de las nuevas casetas de la Fería de Día, hace unos días en la Acera de Recoletos.

El Norte Valladolid Lunes, 25 de agosto 2025, 14:03 Comenta Compartir

La Federación de Servicios de CCOO Castilla y León denunció este lunes las «pésimas condiciones laborales» a las que se verán expuestas las personas trabajadoras de la hostelería durante las Fiestas de Valladolid 2025, tras la instalación de las nuevas casetas metálicas en la Feria de Día.

Estos módulos, construidos en chapa metálica, se convierten en «auténticos hornos al sol, alcanzando temperaturas extremas en su interior que ponen en riesgo la salud de los camareros y el resto de personal que desarrolla allí su jornada laboral», denunciaron.

CCOO recordó que el Ayuntamiento de Valladolid, responsable de la autorización y organización de la Feria de Día, «no puede mirar hacia otro lado ni priorizar criterios estéticos o económicos frente a la seguridad laboral. Existen alternativas ya probadas -casetas de madera o con aislamiento térmico- que garantizan un entorno más saludable y digno para los trabajadores».

La organización sindical exigió la revisión «inmediata» de las condiciones de las casetas instaladas y la puesta en marcha de medidas «urgentes» de prevención de riesgos laborales (ventilación, aislamiento, agua y descansos).

CCOO indicó que estará vigilante durante el desarrollo de las Fiestas de Valladolid, que serán del 5 al 14 de septiembre, para denunciar cualquier incumplimiento.