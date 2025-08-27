El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Colocación de la bandera de las Fiestas de San Antolin 2024. A. Mingueza

Programa completo de las fiestas de 2025 en Medina del Campo

Los festejos oficiales por San Antolín tendrán lugar entre los lunes 1 y 8 de septiembre

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:33

Se acerca la semana grande en Medina del Campo con las fiestas de San Antolín 2025. El municipió celebrará desde el día 1 y hasta el 8 de septiembre sus tradicionales festejos. Este es el programa completo de todos los actos y actividades previstos para esas fechas en la localidad.

Lunes 1 de septiembre

• 11:00 horas Concentración de Peñas en el Recinto de Peñas. Amenizado por la Charanga Cucu Band. A continuación, Desfile de Peñas. Salida: Recinto de Peñas. Llegada: Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 11:30 horas Pasacalles de la Banda de la Escuela Municipal de Música. Recorrido: Plaza de Segovia, Bravo y Plaza Mayor.

• 11:50 horas Saludo del alcalde y colocación del pañuelo de San Antolín en el balcón principal del Ayuntamiento.

• 12:00 horas Colocación de la Bandera Nacional en lo alto de la Iglesia Colegiata de San Antolín a cargo de la Peña Dukaticox.

• 12:15 horas Pasacalles a cargo de las Charangas Cucu Band y El Chupinazo.

• 12:30 horas Super Cristongo. Una fiesta temática de disfraces que empiecen por la letra M, que tendrá varios horarios: 12:30h a 19:00h; 22:00 h a 23:45h; y 00:30 a 02:30 horas Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 12:45 horas Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Recorrido: Ayuntamiento, Plaza Mayor, Maldonado, Avenida Lope de Vega, Padilla y Plaza Mayor.

• 23:59 horas Sesión de fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia del Mediterráneo de Villamarchante. Pista de Moto-Cross, junto al Estadio Municipal de Atletismo.

Martes 2 de septiembre

• 06:30 horas Diana Floreada de las Peñas de Medina del Campo. Amenizada por la Charanga El Chupinazo. Recorrido va desde: Calle las Farolas hasta Recinto de Peñas.

• 07:30 horas h Desayuno Tradicional al estilo COPELÍN. Recinto de Peñas.

• 09:00 horas Primer Encierro Tradicional al Estilo de la Villa. Con novillos de la Ganadería de Zahorí. A continuación capea con novillos en la Plaza de Toros.

• 13:00 horas Solemne Voto de Villa en honor a nuestro Patrón San Antolín, celebración cantada por la Coral Voces Amigas. A continuación procesión. Al finalizar se interpretará la Jota de Medina 'Los Novillos'. Iglesia Colegiata.

• 14:30 horas Vermú, amenizado por el espectáculo musical Electro charanga Electromotores. Plaza Mayor de la Hispanidad y Calles adyacentes.

• 20:30 horas Primer Encierro Urbano amenizado por la Charanga El Chupinazo. A continuación capea en la Plaza de Toros.

• 21:30 horas h Primer Pase «Los Bailes de Versalles» con la Orquesta Avatars. Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 22:30 horas Concierto Tributo Da igual. Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 00:30 horas Segundo pase 'Los Bailes de Versalles' con la Orquesta Avatars. Plaza Mayor de la Hispanidad.

Miércoles 3 de septiembre

• 11:00 horas Taller de pintar Capotes. Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 12:00h a 15:00hParque Infantil Acuático.

• 13:00 horas X Muestra de Teatro Urbano y Animación de Calle. Espectáculo de Magia a cargo de Freddy Varó. Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 18:30 horas Corrida de Toros Mixta con 4 toros de la ganadería de El Vellosino y 2 toros de la ganadería de El Canario. Plaza de Toros.

• 20:00 horas Taller de Cocina para niños. Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 21:00 horas X Muestra de Teatro Urbano y Animación de Calle. Espectáculo Musical Infantil 'Piratas de Secano' de la compañía XIP XAP TEATRE. Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 21:00 horas Peña-Olimpiadas COPELÍN 2025. Competición para peñas con hinchables y pruebas divertidas. Recinto de Peñas.

Jueves 4 de septiembre

• 09:00 horas Segundo Encierro Tradicional al Estilo de la Villa. Con novillos de la Ganadería Torrestrella. A continuación capea con novillos en la Plaza de Toros. Amenizado por la Charanga Cucu Band.

• 13:00 horas Vermú, amenizado por el espectáculo musical itinerante Ruta Mahou Music 2025. Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 18:00 horas Concurso de Cortes de novillos infantil en el Coso del Arrabal. Plaza de Toros.

• 18:30 horas Ruta Cucubatas con la Charanga La Nota. Lugar por determinar.

• 20:30 horas X Muestra de Teatro Urbano y Animación de Calle. Botproject presenta 'Collage'. Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 22:30 horas IV Festival de Música Urbana. Parque Villa de las Ferias.

• 23:00 horas Gran Encierro Ecológico (XXIII Edición). Calle Carreras.

Viernes 5 de septiembre

• 12:00 horas Segundo Toro del Cajón Infantil amenizado por Open Espectáculos. Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 13:00 horas Fiesta de la Espuma. Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 14:30 horas Comida de socios de la coordinadora de peñas de Medina del Campo (COPELÍN). Plaza de Toros.

• 17:00 horas Los chiqui Cabestros. Bueyada Infantil. Recorrido: Avda. de Portugal-Plaza de Toros.

• 17:30 horas Grand Prix. Con la participación de las peñas pertenecientes a la Coordinadora de Peñas de Medina del Campo (COPELÍN). Plaza de Toros.

• 20:30 horas Segundo Encierro Urbano amenizado por la Charanga Cucu Band. A continuación capea en la Plaza de Toros.

• 23:00 horas Concierto de Nyno Vargas. Plaza Mayor de la Hispanidad.

Sábado 6 de septiembre

• 09:00 horas Tercer Encierro Tradicional al Estilo de la Villa. Con novillos de la Ganadería de Caminero. Homenaje a Simón Caminero. A continuación capea con novillos en la Plaza de Toros. Amenizado por la Charanga El Chupinazo.

• 13:00 horas Vermú, amenizado por el espectáculo musical «Arte y compás». Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 17:00 horas Tardeo COPELÍN y Concurso de disfraces. Amenizado por la Charanga Cucu Band. Purgatorio, Arizona 66, Cocos y Boulevard.

• 20:30 horas Tercer Encierro Urbano amenizado por la Charanga Cucu Band. A continuación capea en la Plaza de Toros.

• 21:00 horas Verbena taurina/Día del Disfraz, amenizada por Discomovida IVN. Plaza de Toros.

• 22:30 horas X Muestra de Teatro Urbano y Animación de Calle. Correcalles de Fuego 'Alien's foc' de la compañía Scura Splats» Recorrido desde Gamazo hasta Plaza Mayor.

• 00:00 horas Concierto a cargo de La flaka & Junior. Plaza Mayor de la Hispanidad.

Domingo 7 de septiembre

• 09:00 horas Cuarto Encierro al Estilo de la Villa con novillos de la Ganadería de Hnos. Martín Alonso. A continuación capea con novillos en la Plaza de Toros. Amenizado por la Charanga Queloque´s Band.

• 13:00 horas Vermú, amenizado por el espectáculo musical Motociclones Electrocharanga. Plaza Mayor y calles aledañas.

• 20:00 horas Laser Combat. Parque Villa de las Ferias (El Chopal).

• 21:30 horas Gran Desfile de Carrozas. Recorrido: Plaza del Carmen, c/Villanueva, Avda. Lope de Vega, Padilla y Plaza Mayor.

• 23:00 horas 'La Noche del Guateke'. Con las actuaciones de: Alfonso Pahíno y Helena Bianco. Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 00:00 horas Discomovida Tradicional COPELÍN. Recinto de Peñas.

Lunes 8 de septiembre

• 06:30 horas Diana Floreada de las Peñas de Medina del Campo. Amenizada Charanga Queloque´s Band. Recorrido va desde : Calle las Farolas hasta Recinto de Peñas.

• 07:30 horas Desayuno Tradicional al estilo COPELÍN. Recinto de Peñas.

• 09:00 horas Quinto Encierro Tradicional al Estilo de la Villa. Con novillos de la Ganadería de Lorenzo Espioja. A continuación capea con novillos en la Plaza de Toros. Amenizado por la Charanga Queloque´s Band.

• 13:00 horas Vermú, amenizado por la actuación musical de Mark & Alba. Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 18:00 horas Los chiqui cabestros. Bueyada Infantil. Amenizado por la Charanga El Chupinazo. Recorrido: Avenida de Portugal-Plaza de Toros.

• 19:00 horas La Cagada del Manso. Plaza de Toros.

• 20:30 horas X Muestra de Teatro Urbano y Animación de Calle. Fábrica de Paraules presenta 'Ritmos animalescos'. Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 22:30 horas Sesión de Fuegos Artificiales a cargo de la Pirotecnia del Mediterráneo de Villamarchante. Pista de Moto-Cross, junto al Estadio Municipal de Atletismo.

