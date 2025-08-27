Programa completo de las fiestas de 2025 en Medina del Campo Los festejos oficiales por San Antolín tendrán lugar entre los lunes 1 y 8 de septiembre

Colocación de la bandera de las Fiestas de San Antolin 2024.

El Norte Valladolid Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:33 Comenta Compartir

Se acerca la semana grande en Medina del Campo con las fiestas de San Antolín 2025. El municipió celebrará desde el día 1 y hasta el 8 de septiembre sus tradicionales festejos. Este es el programa completo de todos los actos y actividades previstos para esas fechas en la localidad.

Lunes 1 de septiembre

• 11:00 horas Concentración de Peñas en el Recinto de Peñas. Amenizado por la Charanga Cucu Band. A continuación, Desfile de Peñas. Salida: Recinto de Peñas. Llegada: Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 11:30 horas Pasacalles de la Banda de la Escuela Municipal de Música. Recorrido: Plaza de Segovia, Bravo y Plaza Mayor.

• 11:50 horas Saludo del alcalde y colocación del pañuelo de San Antolín en el balcón principal del Ayuntamiento.

• 12:00 horas Colocación de la Bandera Nacional en lo alto de la Iglesia Colegiata de San Antolín a cargo de la Peña Dukaticox.

• 12:15 horas Pasacalles a cargo de las Charangas Cucu Band y El Chupinazo.

• 12:30 horas Super Cristongo. Una fiesta temática de disfraces que empiecen por la letra M, que tendrá varios horarios: 12:30h a 19:00h; 22:00 h a 23:45h; y 00:30 a 02:30 horas Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 12:45 horas Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Recorrido: Ayuntamiento, Plaza Mayor, Maldonado, Avenida Lope de Vega, Padilla y Plaza Mayor.

• 23:59 horas Sesión de fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia del Mediterráneo de Villamarchante. Pista de Moto-Cross, junto al Estadio Municipal de Atletismo.

Martes 2 de septiembre

• 06:30 horas Diana Floreada de las Peñas de Medina del Campo. Amenizada por la Charanga El Chupinazo. Recorrido va desde: Calle las Farolas hasta Recinto de Peñas.

• 07:30 horas h Desayuno Tradicional al estilo COPELÍN. Recinto de Peñas.

• 09:00 horas Primer Encierro Tradicional al Estilo de la Villa. Con novillos de la Ganadería de Zahorí. A continuación capea con novillos en la Plaza de Toros.

• 13:00 horas Solemne Voto de Villa en honor a nuestro Patrón San Antolín, celebración cantada por la Coral Voces Amigas. A continuación procesión. Al finalizar se interpretará la Jota de Medina 'Los Novillos'. Iglesia Colegiata.

• 14:30 horas Vermú, amenizado por el espectáculo musical Electro charanga Electromotores. Plaza Mayor de la Hispanidad y Calles adyacentes.

• 20:30 horas Primer Encierro Urbano amenizado por la Charanga El Chupinazo. A continuación capea en la Plaza de Toros.

• 21:30 horas h Primer Pase «Los Bailes de Versalles» con la Orquesta Avatars. Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 22:30 horas Concierto Tributo Da igual. Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 00:30 horas Segundo pase 'Los Bailes de Versalles' con la Orquesta Avatars. Plaza Mayor de la Hispanidad.

Miércoles 3 de septiembre

• 11:00 horas Taller de pintar Capotes. Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 12:00h a 15:00hParque Infantil Acuático.

• 13:00 horas X Muestra de Teatro Urbano y Animación de Calle. Espectáculo de Magia a cargo de Freddy Varó. Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 18:30 horas Corrida de Toros Mixta con 4 toros de la ganadería de El Vellosino y 2 toros de la ganadería de El Canario. Plaza de Toros.

• 20:00 horas Taller de Cocina para niños. Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 21:00 horas X Muestra de Teatro Urbano y Animación de Calle. Espectáculo Musical Infantil 'Piratas de Secano' de la compañía XIP XAP TEATRE. Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 21:00 horas Peña-Olimpiadas COPELÍN 2025. Competición para peñas con hinchables y pruebas divertidas. Recinto de Peñas.

Jueves 4 de septiembre

• 09:00 horas Segundo Encierro Tradicional al Estilo de la Villa. Con novillos de la Ganadería Torrestrella. A continuación capea con novillos en la Plaza de Toros. Amenizado por la Charanga Cucu Band.

• 13:00 horas Vermú, amenizado por el espectáculo musical itinerante Ruta Mahou Music 2025. Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 18:00 horas Concurso de Cortes de novillos infantil en el Coso del Arrabal. Plaza de Toros.

• 18:30 horas Ruta Cucubatas con la Charanga La Nota. Lugar por determinar.

• 20:30 horas X Muestra de Teatro Urbano y Animación de Calle. Botproject presenta 'Collage'. Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 22:30 horas IV Festival de Música Urbana. Parque Villa de las Ferias.

• 23:00 horas Gran Encierro Ecológico (XXIII Edición). Calle Carreras.

Viernes 5 de septiembre

• 12:00 horas Segundo Toro del Cajón Infantil amenizado por Open Espectáculos. Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 13:00 horas Fiesta de la Espuma. Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 14:30 horas Comida de socios de la coordinadora de peñas de Medina del Campo (COPELÍN). Plaza de Toros.

• 17:00 horas Los chiqui Cabestros. Bueyada Infantil. Recorrido: Avda. de Portugal-Plaza de Toros.

• 17:30 horas Grand Prix. Con la participación de las peñas pertenecientes a la Coordinadora de Peñas de Medina del Campo (COPELÍN). Plaza de Toros.

• 20:30 horas Segundo Encierro Urbano amenizado por la Charanga Cucu Band. A continuación capea en la Plaza de Toros.

• 23:00 horas Concierto de Nyno Vargas. Plaza Mayor de la Hispanidad.

Sábado 6 de septiembre

• 09:00 horas Tercer Encierro Tradicional al Estilo de la Villa. Con novillos de la Ganadería de Caminero. Homenaje a Simón Caminero. A continuación capea con novillos en la Plaza de Toros. Amenizado por la Charanga El Chupinazo.

• 13:00 horas Vermú, amenizado por el espectáculo musical «Arte y compás». Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 17:00 horas Tardeo COPELÍN y Concurso de disfraces. Amenizado por la Charanga Cucu Band. Purgatorio, Arizona 66, Cocos y Boulevard.

• 20:30 horas Tercer Encierro Urbano amenizado por la Charanga Cucu Band. A continuación capea en la Plaza de Toros.

• 21:00 horas Verbena taurina/Día del Disfraz, amenizada por Discomovida IVN. Plaza de Toros.

• 22:30 horas X Muestra de Teatro Urbano y Animación de Calle. Correcalles de Fuego 'Alien's foc' de la compañía Scura Splats» Recorrido desde Gamazo hasta Plaza Mayor.

• 00:00 horas Concierto a cargo de La flaka & Junior. Plaza Mayor de la Hispanidad.

Domingo 7 de septiembre

• 09:00 horas Cuarto Encierro al Estilo de la Villa con novillos de la Ganadería de Hnos. Martín Alonso. A continuación capea con novillos en la Plaza de Toros. Amenizado por la Charanga Queloque´s Band.

• 13:00 horas Vermú, amenizado por el espectáculo musical Motociclones Electrocharanga. Plaza Mayor y calles aledañas.

• 20:00 horas Laser Combat. Parque Villa de las Ferias (El Chopal).

• 21:30 horas Gran Desfile de Carrozas. Recorrido: Plaza del Carmen, c/Villanueva, Avda. Lope de Vega, Padilla y Plaza Mayor.

• 23:00 horas 'La Noche del Guateke'. Con las actuaciones de: Alfonso Pahíno y Helena Bianco. Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 00:00 horas Discomovida Tradicional COPELÍN. Recinto de Peñas.

Lunes 8 de septiembre

• 06:30 horas Diana Floreada de las Peñas de Medina del Campo. Amenizada Charanga Queloque´s Band. Recorrido va desde : Calle las Farolas hasta Recinto de Peñas.

• 07:30 horas Desayuno Tradicional al estilo COPELÍN. Recinto de Peñas.

• 09:00 horas Quinto Encierro Tradicional al Estilo de la Villa. Con novillos de la Ganadería de Lorenzo Espioja. A continuación capea con novillos en la Plaza de Toros. Amenizado por la Charanga Queloque´s Band.

• 13:00 horas Vermú, amenizado por la actuación musical de Mark & Alba. Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 18:00 horas Los chiqui cabestros. Bueyada Infantil. Amenizado por la Charanga El Chupinazo. Recorrido: Avenida de Portugal-Plaza de Toros.

• 19:00 horas La Cagada del Manso. Plaza de Toros.

• 20:30 horas X Muestra de Teatro Urbano y Animación de Calle. Fábrica de Paraules presenta 'Ritmos animalescos'. Plaza Mayor de la Hispanidad.

• 22:30 horas Sesión de Fuegos Artificiales a cargo de la Pirotecnia del Mediterráneo de Villamarchante. Pista de Moto-Cross, junto al Estadio Municipal de Atletismo.