Un restaurante especialista en arroces con gran variedad en su menú

Daniel Moreno y Rodrigo Ucero Valladolid Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:04

Valladolid es una ciudad muy destacada por su gastronomía y tapas, destacando el lechazo como joya de la corona. Alejado de esta tradición, la Arrocería La Raíz apostó por algo novedoso en aquellos tiempos en Pucela y decidió especializarse en arroces, convirtiéndose en un referente en la materia en la capital. En la actualidad sigue destacando por estos platos.

Este restaurante abrió sus puertas hace casi 13 años, con mucho mérito tras la crisis financiera, el 12 de diciembre de 2012, aunque su emplazamiento original se encontraba en la calle San José. Tras su buena acogida, dos años después se desplazaron hasta su actual local en la calle Recondo, número tres, para acoger a un mayor número de comensales y mejorar sus instalaciones.

Destaca además la ambientación dentro del local, ya que en sus paredes aparecen diferentes frases y textos, unos más humorísticos y otros más motivacionales, lo que provoca las risas y la reflexión mientras uno degusta su comida.

Menú diario

El menú, de lunes a viernes, consta de once primeros y once segundos, que incluyen bebida y postre casero, por un precio total de 16 euros. En el caso de los fines de semana su coste aumenta en cuatro euros. Además, en su carta también ofrecen menús especiales con reserva previa.

De primero, y bajo la recomendación de probar uno de sus arroces, probamos el risotto de secreto ibérico, acompañado con queso y champiñones. Dispuesto con una gran presentación, el arroz se encontraba en un gran punto de cocción y muy meloso, con un sabor increíble. Además venía buena cantidad, por lo que esta elección fue la ideal.

Llegaba el turno del segundo y, en este caso, elegimos carrilleras de cerdo al Pedro Ximénez con pasas y acompañado de unas patatas caseras. Los dos trozos de carne muy sabrosos se desmenuzaban y deshacían en la boca, y la salsa le aportaba un gran sabor. Muy difícil elegir cual de los dos platos era mejor, ya que los dos eran de muy buena calidad.

Pese a estar prácticamente lleno, era el turno del postre, momento indispensable dentro de una comida. Sabiendo que sus postres son caseros y ante la curiosidad suscitada, nos decidimos por la tarta de arroz con leche con toque de canela. Un dulce con algunas diferencias respecto al tradicional, con base y cobertura de arroz, y con cremosidad por el centro, además de un toque de canela. El sabor es espectacular y no difiere mucho del clásico. Sin lugar a dudas, muy recomendable.

La arrocería La Raíz ofrece únicamente comidas de lunes a domingo en un horario que va desde la 13:30 y hasta las 18:00 horas de la tarde, aunque la cocina cierra a las 16:20. Y, en ocasiones especiales, ofrece alguna cena. Especialistas en cualquier variedad de arroz, la recomendación es clara de probar cualquiera de sus tipos, ya que es una acierto seguro, aunque sus otros platos tampoco dejan indiferente a nadie.

