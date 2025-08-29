El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Segundo plato del menú, bacalao a la riojana. Rodrigo Ucero
Comer y beber en Valladolid

Zvmo: menús y copas en un lugar privilegiado

Situado a escasos metros de la plaza Mayor, este restaurante ofrece una gran variedad de productos tanto de la tierra como del mar

Daniel Moreno y Rodrigo Ucero

Valladolid

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:24

En un mundo tan complicado como el de la hostelería, se antoja difícil poder abarcar todos los horarios; mañana, tarde y noche, pero en Zvmo han sabido reinventarse para llevarlo a cabo. De esta manera, este bar, restaurante y local de ocio nocturno ubicado en la calle Calixto Fernández de la Torre, esquina calle Reina, mezcla todo ello en un mismo lugar.

Así, desde 2021, Jaime Valentín, actual propietario, decidió continuar con un negocio que cerró después de 18 años dándole un lavado de cara. Imprimiendo un nuevo concepto de Zvmo, su dueño explicaba que «la gente no entendía que este ya no solo era un lugar de copas», y que pasaron los meses hasta que comprendieron que desayunar y comer también es posible, resaltando la calidad del producto.

Además, Valentín también afirmaba que la música es uno de los pilares fundamentales en este nuevo concepto, ya que de jueves a domingo ofrecen espectáculos variados para todos los gustos.

Menú diario

El menú, de lunes a viernes, consta de cinco primeros y cinco segundos, que incluyen bebida y postre (casero) o café, por un precio total de 16 euros. Los fines de semana su coste aumenta en 2 euros. Además la carta ofrece otro tipo de platos y menús, aunque aumenta su importe.

De primero, y bajo la recomendación de Angelica, la jefa de sala, probamos el arroz del señoret, que venía acompañado de gambas y calamar, además de perejil. La presentación del plato ya mostraba formas, y a la hora de degustarlo no defraudó, el arroz estaba en un buen punto de cocción y con un gran sabor, potenciado con el caldo.

Primer plato del menú, arroz del señoret. Rodrigo Ucero

El segundo continuaba con un gran emplatado y, de nuevo, seguiríamos el consejo de la maître, eligiendo el bacalao a la riojana. Un pescado que venía con una guarnición de pimientos rojos al horno, con un toque de perejil y tres patatas por debajo cortado al estilo panadera. Sin duda una buena decisión, ya que al probarlo se desmenuzaba en la boca dejando un gran gusto y, además, no había peligro de encontrar espinas.

Segundo plato del menú, bacalao a la riojana. Rodrigo Ucero

Después de dos grandes platos, tanto por la calidad como por la cantidad, era el turno del postre, un flan de huevo, un dulce tradicional típico, de los de toda la vida. El sabor de esta última elección era espectacular, demostrando el toque casero que le otorgaba una textura muy buena acompañado con un poco de caramelo en el fondo.

De postre, flan de huevo. Rodrigo Ucero

El restaurante y bar de copas Zvmo ofrece desde desayunos y comidas hasta cenas y copas. Con un horario de lunes a domingo que va desde las 09:00 de la mañana y hasta las 04:00 de la noche, que varia en función del día de la semana. Este local ofrece un gran ambiente tanto de día como de noche, además de multitud de platos y menús en función de las necesidades o preferencias de cada grupo.

La próxima semana

Alejandro Rodríguez y Rodrigo Ucero se acercan hasta el Monasterio para degustar uno de sus cócteles

