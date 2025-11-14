Oreja, empanadillas de carrilleras y unas patatas especiales en un clásico bar del Pinar de Antequera

Diego Fernández Valladolid Viernes, 14 de noviembre 2025, 06:47 Comenta Compartir

Si alguna vez te has perdido por el Pinar de Antequera en Valladolid, y de repente te ha llegado un olor a cocina casera que invita a frenar en seco, probablemente estés cerca del Bar Antequera. Un rincón donde la familia García-Prieto convierte lo tradicional en arte y en felicidad servida en pequeños platos.

La capitana del barco es Yoana Prieto, que abrió hace ya 25 años. Su sonrisa permante y energía inagotable son sus principales ingredientes para hacer cada día el mejor servicio posible para sus clientes. Peor que nadie piense que está sola, pues en este negocio familiar todos reman. Su marido Óscar, y sus hijos Raúl y Óscar se mueven también entre la barra y la cocina como si hubiesen nacido entre cazuelas. Probablemente así fue.

Ampliar Yoana Prieto, dueña del Bar Antequera. Rodrigo Ucero

Y es que en este bar que, tras un breve parón de un año, volvió a abrir sus puestas en el mes de abril con una espectacular reforma, todo tiene ese aire a casero, con un punto de ingenio que descoloca, para bien, a sus clientes. No se trata solo de llenar el estómago, sino de sorprender con lo de siempre preparado como nunca.

La primera sorpresa llega en forma de tosta. A simple vista, podría parecer un más de tantas, pero basta con un mordiscos para descubrir que lo que reposa encima es oreja rebozada. Dorada, crujiente y con ese toque meloso que solo se consigue cuando se fríe con cariño y con experiencia. Un bocado que reivindica su sitio entre los grandes clásicos vallisoletanos.

Ampliar Empanadilla y oreja en el Bar Antequera. Rodrigo Ucero

A continuación llega una de las grandes sorpresas de la cata. Este plato parece sacado de una conversación entre abuelas y chefs de vanguardia. Unas empanadillas caseras rellenas de carrilleras. El guiso clásico de las abuelas, tierno, con su salsa de vino y tiempo, encerrado en una masa fina que se deshace al morder. No sabes si está ante un pincho o ante un plato de cuchara disfrazado, pero da igual, porque está espectacular.

Para rematar, Yoana asegura que un cliente «no se puede ir de aquí sin probar nuestras patatas Antequera». Se trata de una especie de ensalada de patata con buena cantidad de pimentón, aceitunas y varios tipos de cebolla. Refrescante, sencilla y equilibrada, una demostración de que, a veces, la magia está en no complicarse.

Ampliar Patatas Antequera. Rodrigo Ucero

Entre plato y plato, Yoana y Óscar cuentan un montón de historias y proyectos en mente, como el de volver a la música en directo en verano. Porque en verano, la terraza de este local era un espacio para jóvenes músicos que hacían aún más entretenidas las cenas en la terraza del Bar Antequera. «Aquí cuando empezamos han venido muchos grupos, Los Pichas, Bakanal, Bloody Mary...» recuerda Yoana. Y es que pocas cosas hay más agradables en verano que disfrutar de una buena cena en una amplia terraza y con música que es un regalo para los oídos.

«Ahora también servimos tablas para que puedan comer varias familias, con productos de la tierra, es lo que más nos piden sobre todo los fines de semana» comenta Óscar Prieto. «Aquí viene mucha gente de hacer rutas de bici, caminatas e incluso profesores de colegios que hay por aquí cerca, y todos vienen siempre con ganas de comer y de estar en un sitio tranquilo» apostilla.

Y es el entorno el que hace el resto. El bar, rodeado de árboles y aire puro, tiene esa atmósfera de sitio donde uno se siente fuera del mundo, aunque esté a un paso de la ciudad. Aquí las conversaciones se alargan, las tapas vuelan y el tiempo parece tener otra velocidad.

Porque el Bar Antequera no es solo un bar, es una reunión familiar que se ha hecho costumbre entre los pinos. Y como toda buena familia, te acogen con una sonrisa, te dan de comer de maravilla y te despiden con la promesa -inevitable- de que volverás.

