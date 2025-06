Carnero frena Ariza y el Ministerio se plantea disolver la sociedad Valladolid Alta Velocidad

En la última reunión del consejo de administración de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, el Ayuntamiento se opuso a licitar los pasos de Ariza hasta que no se desmontara la vía ... , que hasta ese momento aún utilizaba Renault. Ahora, con la vía ya en proceso de desmontaje, el Ministerio de Transportes volvía a poner sobre la mesa la licitación de las obras de esos tres pasos, uno de vehículos para conectar Delicias con el paseo de Zorrilla por la calle Hípica y dos peatonales y de bicicletas. Y la respuesta de Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, fue otra negativa. «Con una necesidad, como tenemos en este momento en la ciudad de Valladolid, de dar solución definitiva a un paso como es el paso elevado de Daniel del Olmo, no nos podemos permitir, entre medias, que en ese mismo tiempo se estén llevando a cabo actuaciones que hagan de aquí a Daniel del Olmo un auténtico caos circulatorio, una imposibilidad de la movilidad a los ciudadanos de Valladolid. Por tanto, Ariza, entendemos que en este momento no corresponde a comentarlo, en tanto en cuanto no demos solución, al menos de manera prioritaria, a Daniel del Olmo». Ese fue el argumento, literal, de Carnero, que no se amparó en ningún estudio de movilidad, según fuentes presentes en la negociación.

Una negativa que respalda la Junta, que se limita a mantener una posición de adhesión a lo que diga el Ayuntamiento de Valladolid, como subrayó el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. «Consideramos que habría que respetar la opinión del alcalde y, en consecuencia, hemos votado de conformidad con el planteamiento del Ayuntamiento», dijo.

Así que ni un solo paso más en lontananza. Solo Unión y Pelícano, cuya dirección de obra estaba pendiente de resolverse y que, según parece, asumirá el Ayuntamiento, después de que la sociedad Valladolid Alta Velocidad se planteara, si no había respuesta, externalizarla mediante un concurso público.

Suficiente para el Ministerio. «Abrimos un proceso de reflexión», dijo primero el secretario de Estado, José Antonio Santano. Un eufemismo que encierra un ultimátum: en septiembre, en una nueva reunión, o hay avances o hay disolución de la sociedad. «El Consistorio tiene que ser consciente de que cuando tienes una sociedad que no cumple sus objetivos y, por lo tanto, no es útil para la ciudad de Valladolid, pues hay que plantearse qué hacer con ella. Y, efectivamente, una de las opciones claramente es que podamos avanzar en la disolución de la sociedad. No es una decisión tomada, eso también lo quiero dejar claro, pero al final se pueden tomar las decisiones por acción o por omisión. Si algún socio no nos permite avanzar, en el fondo está tomando una decisión también», señaló.

«El Ayuntamiento y la Junta no quieren disolver», había insistido Carnero, para quien la postura del Ministerio es «un muro». El Ministerio no quiere disolver, pero si no se avanza, tendrá que ponerlo sobre la mesa, aventuraba Santano, para quien el Ayuntamiento es «un muro» inflexible. Cruce de acusaciones y una realidad incontestable: no habrá pasos en Ariza a corto plazo.

Y cuando se dice corto plazo se puede apuntar medio plazo. O largo. Porque de la explicación del alcalde se deduce que mientras dure la obra de la estación, cuatro años a contar desde octubre como mínimo, los problemas de movilidad serán la bala mágica argumental del Ayuntamiento. «No se puede pretender querer acometer una multitud de actuaciones cuando se están llevando a cabo otras acciones, y por todas ellas la obra que se va a acometer en la estación de trenes, que va a suponer un quebranto clarísimo para la movilidad en la ciudad de Valladolid y que vamos a sufrir todos los vallisoletanos, y que podemos sufrirlo si esa obra se lleva a cabo en un punto determinado de la ciudad», señaló.

Carnero volvió a rescatar la crítica de los pocos avances que se registraron en los dos anteriores mandatos. «Si en seis años -desde que se firmó el convenio de integración en 2017- esta sociedad solo ha sido capaz de sacar adelante dos túneles, ¿por qué ahora vamos a tener que sacar no sé cuantitos, cuando tenemos un programa de obras importante en la ciudad de Valladolid? Les recuerdo que acabamos de autorizar en el último Consejo de Administración la calle Pelícano, por tanto no tiene nada que ver una cosa con la otra».

Entre los pasos fijados en el convenio y los que se acordaron al margen de él, se han ejecutado Andrómeda, Rafael Cano, Claret, Labradores y Panaderos. Se va a ejecutar el de Unión con Pelícano. Y se tienen los proyectos de Arco de Ladrillo (se está rectificando con los requerimientos del Ayuntamiento) y los tres pasos de Ariza.

Ante esto, la respuesta de José Antonio Santano es clara. «Tener un volumen económico como el que tenemos en esta sociedad, de más de 100 millones de euros, pendiente de inversión para desarrollar un convenio que teníamos acordado entre las tres administraciones, Ayuntamiento, Junta y Ministerio, y no poder avanzar en ello después de haber cumplido las condiciones que el propio alcalde nos había impuesto… Porque quiero recordar una vez más que para los pasos de Ariza en dos ocasiones nos indicó como condición imprescindible para poder licitar la obra que la vía de Ariza se levantara. Y esa vía, como habéis podido comprobar, está levantada, y eso significa que la Variante de mercancías está funcionando, y a pesar de eso hoy ha vuelto a cambiar de opinión y se ha sacado un nuevo conejo de la chistera y ha dicho, bueno, es cierto que la vía está levantada pero ahora teme un caos circulatorio que no ha justificado de ningún modo, ni con ningún informe». Razones por lo que, a su juicio, la parálisis de las obras solo responde a «una excusa que no permite que la ciudad de Valladolid avance, una pena».