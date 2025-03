La amenaza de disolución sobrevoló la reunión de la sociedad Valladolid Alta Velocidad

Ayuntamiento y Junta votaron no. A los tres pasos de Ariza, pero también al paso entre las calles Unión y Pelícano. Al mismo tiempo, ... hay otras dos obras que esperan el informe de supervisión del Ayuntamiento de Valladolid, la urbanización de la calle Salud y el paso inferior en San Isidro. Arco de Ladrillo, en obras de reparación de emergencia, espera la contestación del Ministerio de Transportes al requerimiento municipal. Una contestación que está en marcha y con la que se atenderán las mejoras que pedía el Consistorio pero a la que le espera, justo después, un recurso contencioso-administrativo si el Ayuntamiento continúa la estrategia diseñada por el bufete que contrató en agosto de 2024, Jiménez Cisneros.

En este contexto, llegado el punto en el que había que votar y con un bloqueo de dos a dos (Renfe y Adif a favor; Ayuntamiento y Junta en contra), el presidente del Consejo de Administración, José Antonio Santano, tomó la palabra. Su voto decisivo vale para licitar proyectos hasta un cierto límite financiero, pero para comenzar las obras hace falta al menos un 75% de los votos de la mesa. «Hay un informe jurídico favorable en el caso del paso de las calles Unión y Pelícano», explicó. Por tanto, no había un argumento relevante, ni jurídico ni de otro tipo, para votar contra una obra que tiene el proyecto hecho y listo para licitar la obra, que podría comenzar en otoño.

En estas condiciones, «la única salida» que Santano encontraba al asunto era «liquidar la sociedad Valladolid Alta Velocidad». Esto supone iniciar un largo camino burocrático para ver cómo se resuelve la venta de los terrenos urbanizables y el pago de la deuda, que eran 400 millones cuando se firmó el convenio de integración en 2017 pero que cada año suma 10 millones de euros de intereses. Supone, también, que Adif habrá cumplido todos sus objetivos, porque la Intermodal y la Variante Este ya están a punto y dependen solo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, y la nueva estación de pasajeros ha salido a licitación.

Jesús Julio Carnero ya ha dicho alguna vez que no quiere disolver la sociedad. La Junta tampoco. El Ayuntamiento busca que, sin salir de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, se renuncie al convenio de integración y se redacte uno nuevo para soterrar las vías. Pero eso es una intención que los demás socios no comparten y hoy por hoy la sociedad solo tiene sentido si se continúan los trabajos de integración. «Si no es así, se incumple el objeto de la sociedad y por tanto hay que proceder a la liquidación», argumentó el secretario de Estado.

Fue Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente de la Junta y firmante de aquel convenio de integración en 2017, quien ejerció de mediador en el momento más tenso de la reunión, según varias fuentes. Así, Ayuntamiento y Junta accedieron a votar a favor la licitación de las obras del paso inferior de las calles Unión y Pelícano. «No son incompatibles con el soterramiento», argumentó ante los medios Jesús Julio Carnero. El paso se sitúa a 900 metros de la estación. Entre ambos puntos están Panaderos, Labradores, Claret y San Isidro. El primero de Ariza, el de las calles Boston con Hípica, a 600 metros.

En el caso de los de Ariza, la negativa del Ayuntamiento se basó en dos aspectos técnicos. Uno, que Adif tiene que realizar una cesión de dominio público. Algo que en principio podría resolverse pronto. Y otro, que la Concejalía de Urbanismo dé el visto bueno a un cambio menor en la memoria del proyecto. No eran un obstáculo insalvable para poder licitar las obras y adelantar tiempo, pero se pactó entre ambas partes que se concedería un plazo «prudencial» para que esto avanzara. Jesús Julio Carnero insistió en que mientras la vía siga abierta, no hay nada que decir. Y la parte del Ministerio insistió en que en Semana Santa estará lista para cerrarse la vía y comenzará el desmontaje. Así se llegó al acuerdo de poner una fecha máxima, el 30 de junio, para volver a reunirse y poner sobre la mesa los tres proyectos de Ariza que este martes se han postergado.