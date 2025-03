La sociedad Valladolid Alta Velocidad desbloquea el paso de Unión con Pelícano

Sobre la mesa de la sociedad Valladolid Alta Velocidad había dos cuestiones principales que se iban a someter a votación. Una era la licitación del ... paso de Unión y Pelícano, un paso peatonal y ciclista que, de aprobarse, podría empezar a construirse en otoño. La otra era la de los tres pasos proyectados en el entorno de Ariza. Después de una reunión tensa, que comenzó con un «no» del Ayuntamiento y de la Junta a todas las cuestiones, se terminó por dar luz verde a la conexión Unión-Pelícano y se pospuso la decisión sobre Ariza, como máximo, hasta el 30 de junio.

El Ayuntamiento alega que la vía de Ariza aún está en uso y, por tanto, no quiere avanzar en algo que, según Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, no se puede acometer ahora mismo. «Renault sigue sacando su mercancía a través de esa vía y hasta que no se produzca un hecho fundamental, como es la puesta en servicio de la variante de mercancías, seguirá trabajando. Pero a mayores, los propios informes jurídicos encargados por la sociedad Valladolid Alta Velocidad de estos expedientes señalan que hay determinadas condiciones que se tienen que cumplir y analizar, como la acomodación de dichos proyectos al Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid», explicó Carnero tras la reunión.

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, presidente del Consejo de Administración de la sociedad, llegaba acompañado del presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña. Proponían que se licitara la obra de los tres pasos de Ariza con la condición, en la adjudicación, de que los trabajos no podrían comenzar hasta que la vía estuviera desmontada. De ese modo, argumentaban, se ganaba tiempo, puesto que la licitación supondrá unos cinco meses de plazo que correrían paralelos al fin de la vida útil de la vía. Porque Renault, aseguraron, podrá empezar a utilizar la Variante Este después de Semana Santa.

No hubo acuerdo en este punto, así que el Ministerio decidió aceptar ese plazo de máximos. «Nos hubiera gustado haberlo aprobado hoy, evidentemente condicionando la adjudicación a que esa entrada en funcionamiento de la variante de mercancías se produjera. Pero si es un problema de tiempo, y nuestra actitud de diálogo y de mano tendida sirve para que el Ayuntamiento se sume, preferimos buscar el consenso y generar un tiempo hasta el 30 de junio para que se pueda ver y constatar que efectivamente la variante de mercancías entra en funcionamiento y que ya no hay ningún obstáculo para que los proyectos del paso de Ariza sean una realidad», explicaba José Antonio Santano.

Fue el propio Santano el que desveló otro de los compromisos del Ayuntamiento respecto a la sociedad Valladolid Alta Velocidad: el Consistorio aportará en 2025 el dinero correspondiente a su participación en la sociedad, algo más de ocho millones de euros, y una parte de los 11 que en 2024 decidió aplazar. «Es una buena noticia», se congratuló Santano.

De este modo se garantiza que la caja común tendrá fondos para continuar con los diferentes proyectos si es que se vota a favor cuando llegue el momento. No hay, desde luego, un problema de tesorería en la sociedad Valladolid Alta Velocidad. El propio Santano señaló que este martes se ponían encima de la mesa «33 millones de inversión para Valladolid» con todos los proyectos mencionados, Ariza más Unión y Pelícano, y se han aprobado «seis millones».

Otro acuerdo importante es el que respecta al paso elevado de Daniel del Olmo, que Jesús Julio Carnero impuso como condición sine qua non para poder dar la conformidad, en el futuro, al paso subterráneo de Arco de Ladrillo. El viaducto de Daniel del Olmo no permite el paso de vehículos pesados, por ejemplo por su pésimo estado de conservación. «Le hemos dicho que tenemos un compromiso, no está en el convenio, esto quiero recordarlo, pero nuestra actitud, que es de diálogo y de tirar para adelante con los proyectos de Valladolid, ha sido muy clara. Adif está analizando una solución para Daniel del Olmo», avanzó.

El Ministerio accede a estudiar Daniel del Olmo pero advierte de que hay que licitar los proyectos en marcha

Aunque aquí entra en liza la letra pequeña de esa buena voluntad. «También le he dicho al alcalde que lo que tenemos que hacer es ir sacando todos los proyectos que tenemos acordados, porque eso es lo lógico», advirtió el secretario de Estado.

Hasta ahí llegan los acuerdos. En todo lo demás, desacuerdos. Apenas una leve referencia a la nueva estación, porque no forma parte del convenio de integración, sino que corresponde íntegramente a Adif. Y nada de estudios «multicriterio» sobre soterrar con muros pantalla, como el que pedía el Ayuntamiento para modificar el convenio de integración y convertirlo en un convenio de soterramiento. «Ese estudio es fundamental y si no se lleva a cabo por parte de la Administración General del Estado, el Ayuntamiento de Valladolid trabajará en él», anunció Carnero.

Santano fue contundente cuando se le preguntó si había voluntad ministerial de realizar ese estudio: «No». Y añadió: «Nosotros creemos que hay que avanzar en la integración, que el soterramiento es pasado. No he vivido todo ese proceso, pero lo he seguido y lo he podido leer en los documentos, y es un proyecto frustrado de muchos años que finalmente, aunque se intenta, no se consigue, y ahí están los datos de la historia. Y lo que se hace es cambiar el rumbo y buscar una integración que es posible, y que creemos en este momento que junto con la gran estación de Valladolid es lo mejor para esta ciudad», zanjó.

El alcalde, mientras, también trasladó la petición del Pleno del Ayuntamiento para que Renfe mantenga «el aparcamiento de 150 plazas en la avenida Segovia con Paseo Farnesio». Y añadió que Ayuntamiento y Adif trabajan de momento en la mejora del paso del Paseo San Isidro y «en la reurbanización de la calle Salud».