Iván Alejo: «Tengo 30 años, estoy en el club de mi vida y no puedo cometer más errores»

La emoción no tardó en aparecer. Los ojos de Iván Alejo Peralta (Valladolid, 1995) empezaron a llenarse de lágrimas cuando habló de su familia, ... que le arropó este viernes en la sala de prensa de Zorrilla. El día resultaba muy especial: la presentación oficial como nuevo jugador del Real Valladolid de un futbolista de 30 años que salió con 16 de las categorías inferiores del club blanquivioleta y que llevaba muchísimo tiempo ansiando volver al equipo de su ciudad. «Veo a mi madre… y me acuerdo el día que estaba en Chipre para viajar a Valladolid, a las 3 de la mañana. Tenía miedo que cualquier cosa de última hora se rompiese y no pudiese cumplir mi sueño. Así que gracias a mi padre, a mi madre, a mi chica, a mis hermanos, a mis amigos. Yo no estaría aquí si no fuese por ellos», apuntó con la voz quebrada.

«Bueno, Iván, ya estás aquí, catorce años más tarde, con más de 120 partidos en Primera, casi 90 en Segunda, algún encuentro de Conference League y algún tuit y alguna polémica de más, pero así eres tú, ¿no?», le presentó Víctor Orta, el director deportivo del Real Valladolid, recordando de soslayo su fichaje fallido en 2021, cuando todo parecía encarrilado para su llegada desde el Cádiz en una operación que acabó rompiendo a última hora la directiva anterior del Pucela y que causó el enfado público de Alejo. «Quiero que seas el primer que llegues y el último en irte. Quiero que seas un ejemplo para que todos los jóvenes canteranos de Valadolid se fijen en ti. No todo el mundo cumple los sueños y el tuyo es una realidad», añadió Orta, que se mostró convencido de que Iván Alejo estará a «la altura» y «ayudará a poner al club en su lugar».

El futbolista transmitió una mezcla de seriedad y alegría. Sólo él y su entorno saben la desdicha que le ha supuesto ver cómo pasaban trenes anteriores para su vuelta al Pucela y cómo algunos errores propios hicieron descarrilar esperanzas previas. «Han sido muchos años de espera, muchos años de sufrimiento, muchos años de querer estar aquí, pero hoy cumplo mi sueño y puedo decir que soy la persona más feliz del mundo», declaró Iván Alejo, que relató cómo convenció a Orta para que el Real Valladolid acometiese, por fin, su fichaje.

Ampliar Iván Alejo besa el escudo del Real Valladolid Alberto Mingueza

«Yo voy siempre de frente y eso no sé si es una virtud o un defecto, porque a veces las cosas pueden molestar. En la reunión que tuve con Víctor le dije que yo llevaba muchos años soñando con estar aquí. Hubo veces que estuvimos muy cerca y le prometí disciplina, trabajo, compromiso, no cometer ningún error. Porque ya tengo una edad y los errores te penalizan un montón. He cometido demasiados errores en mi vida como para dejar pasar esta oportunidad que llevo esperando muchísimos años. Le prometí que trabajaría como el que más, que iba a ser un ejemplo para los niños de la cantera. Quiero que tengan esa ilusión que siempre he tenido yo por jugar en el Real Valladolid», declaró el futbolista vallisoletano.

Los ocho años que permaneció en la cantera del Real Valladolid (entre 2003 y 2011) dejaron recuerdos imborrables en Iván Alejo, que rememoró la sensación de alegría que le invadía entonces «al ir a entrenar cada día y ver al primer equipo en el estadio», con entrenadores en las categorías inferiores que le enseñaron una barbaridad. «Ahí esta Róber y también me acuerdo de Félix Toral y de Chema Abril, tres personas que me marcaron mucho en mi carrera».

La asunción de un carácter que le ha dado problemas en su carrera gravitó durante toda la presentación de Iván Alejo como nuevo jugador del Real Valladolid, uno de los días con los que soñaba desde pequeño. «El ser humano comete errores. Yo los he cometido, pero creo que he tenido la capacidad de darme cuenta de ellos. En muchas ocasiones en mi vida, he sido muy impulsivo dentro y fuera del campo. Eso me ha traído problemas: la impulsividad, no saber controlar bien mi carácter. A base de golpes, vas aprendiendo. Tengo 30 años, estoy en el club de mi vida, el sitio donde quiero estar y no permitiría cometer un error ahora que pueda echar por la borda todo lo que ha costado llegar hasta aquí».

Iván Alejo confía en convencer a Guillermo Almada con su trabajo y condiciones. «Es un entrenador muy agresivo, muy de duelo, muy de alta intensidad. Creo que ahí le puedo ayudar mucho donde me lo pida: en el extremo o en el lateral. Me puedo adaptar bien a las dos posiciones y puedo convencerle para seguir un jugador importante. Pero ahora no estoy centrado en lo individual, sino en lo colectivo».

Alejo fue el primer jugador del Real Valladolid en posar públicamente con la nueva equipación de Kappa para la próxima campaña. Y hay que reseñarlo: el blanquivioleta le sienta de perlas. «Parece un tópico por seguir aquí, porque es el club de mi vida, pero para mí es la camiseta más bonita de España. Esos colores nos identifican como club, como equipo, como ciudad. Para mí y para toda mi familia va a ser un orgullo llevarla en el José Zorrilla».

El futbolista finalizó la rueda de prensa y se fundió en un cálido abrazo con el director deportivo. «Son momentos que te reconcilian con el fútbol», musitó Víctor Orta.