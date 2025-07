La ansiada vuelta de Iván Alejo al Real Valladolid

El nombre de Iván Alejo, nuevo fichaje del Real Valladolid para las dos próximas temporadas, se repite de manera constante en la hemeroteca de ... El Norte de Castilla. El 15 de febrero de 1995 apareció por primera vez en las páginas impresas de este diario, cinco días después de venir al mundo. ¿El recién nacido apuntaba ya maneras como futbolista? No, entonces se publicaban todos los nacimientos y allí, entre oros bebés vallisoletanos de la época, figuraba un neonato que iba a dar que hablar: Iván Alejo Peralta.

No transcurrió mucho tiempo desde que Iván Alejo apareció triunfal en El Norte en una gran fotografía, ya como prometedor futbolista. Era junio del año 2003, Iván Alejo contaba con ocho años de edad y levantaba exultante la copa de campeón como capitán del Parquesol en el III Día del Prebenjamín. La crónica del suplemento Deporte Base la firmaba Mario Miguel, actual jefe de prensa del Real Valladolid y entonces brillante becario en El Norte. Detrás de Iván Alejo aparecía con gafas de sol un sonriente Javier Torres Gómez, en la época jugador blanquivioleta en activo.

Aquel verano, Iván Alejo, entonces conocido como Ivi, pasó a formar parte de la cantera del Real Valladolid y su nombre empezó a circular en el mundo del fútbol base pucelano como una grandísima apuesta de futuro. Cualquier espectador que le viese jugar entonces podía determinar sus dotes técnicas. Ivi parecía destinado a llegar al primer equipo blanquivioleta, el sueño de cualquier niño vallisoletano, en este caso ayudado por su indudable talento. Sin embargo, todo se torció en 2011, cuando tenía 16 años. Alejo lo recordaba así durante una entrevista en octubre de 2016: «Yo tenía varias ofertas, pero no me dejaron salir. Tuve una reunión con el presidente y con Pedro Coria [entonces responsable de cantera]. Se apostó por mí, me dijeron que sería una pieza importante en el club y en la cantera. El presidente cumplió en todo lo que le pedí, pero Pedro Coria no lo hizo. Un error suyo hizo que no me tramitaran la ficha a tiempo. Pensé que no se me valoraba como debía. Mi primera opción fue seguir en el Real Valladolid, pero me acabé marchando».

La cantera del Atlético de Madrid fue su destino y pronto comenzó a seguir seguido por clubes europeos como los ingleses Tottenham y Arsenal, y el belga Anderlecht. En 2013, estaba de nuevo en los Anexos, pero como visitante con la camiseta del Atlético de Madrid Juvenil, y su presencia quedó reflejada en un crónica firmada por Eloy de la Pisa, en la que se alababan sus condiciones futbolísticas pero se le reprochaba su tendencia a protestar en el campo. Del verano de 2013 data también una referencia a Iván Alejo en la edición de Segovia de El Norte de Castilla tras su inclusión en la pretemporada del primer equipo del Atlético en Los Ángeles de San Rafael a las órdenes de Diego Pablo Simeone.

En 2016, este periódico publicó un artículo en el que se informaba del deseo de Alejo, entonces en el Villarreal B, de volver al Real Valladolid para integrar el primer equipo blanquivioleta, una opción que el entonces director deportivo, Braulio Vázquez, acabó descartando (Vázquez acabó arrepintiéndose de no haberlo incorporado entonces). Iván Alejo fichó por el Alcorcón, en Segunda División, y su camino se cruzó con el del Real Valladolid en la categoría de plata. Antes de que los dos equipos se enfrentasen, El Norte entrevistó al futbolista vallisoletano: «Mi sueño ha sido siempre debutar algún día en Zorrilla con la camiseta del Real Valladolid. Por circunstancias que se han dado, vestiré otra. Aun así, será un partido inolvidable. Si te digo la verdad, me ha costado conciliar el sueño estos días, pensando en ese momento...». Sin embargo, el momento no llegó porque Alejo se quedó en el banquillo y no saltó al césped.

Iván Alejo llegó a Primera con el Eibar de José Luis Mendilibar mientras el Pucela seguía en Segunda. En su presentación, en junio de 2017, Alejo declaró: «Soy muy seguidor del Real Valladolid y Mendilibar lo hizo fantásticamente allí».

En la temporada 2018-2019, el vallisoletano se midió por primera vez al Pucela en sendos partidos de Liga y Copa con el Getafe en el Coliseum. En marzo de 2020, en plena pandemia, donó 10.000 euros al Hospital Clínico de Valladolid para adquirir material sanitario. «Ganamos un dineral y trabajamos tres horas al día, ¿por qué no ayudar?», dijo en palabras reproducidas por El Norte. Retomada la competición, en diciembre de 2020 se enfrentó contra el Real Valladolid, ya con la camiseta del Cádiz, pero de nuevo lejos de Zorrilla. No fue hasta el 24 de abril de 2021, cuando jugó por fin en el estadio del Pucela en un partido que acabó empate a uno y en el que Iván Alejo cuajó una gran actuación con el equipo gaditano. Eso sí… sin público en las gradas por las restricciones de la pandemia de covid-19. «Aun así, estaba nervioso antes del choque. Yo era recogepelotas allí, iba todos los domingos al campo de pequeño... Soy aficionado al Real Valladolid desde que tengo uso de razón. Para mí jugar en el estadio en el que veía a mis ídolos fue un momento especial. Tenía el vello de punta cuando empezó el encuentro, pero luego eso se olvida y sales a defender al equipo que te paga», comentó después en una charla con El Norte.

Iván Alejo nunca estuvo tan cerca de volver al Real Valladolid como en el verano de 2021. Todas las partes estaban de acuerdo y se alcanzó un compromiso para su salida del Cádiz. El jugador accedió a rebajar su ficha un 40%. Los contratos estaban pasados y listos para su rúbrica, pero la directiva del Real Valladolid se echó atrás a última hora y adujo falta de fichas disponibles. Para Alejo aquello supuso un mazazo emocional se enfadó públicamente con la decisión del club, pero luego limó asperezas con la idea de retornar en algún momento al equipo de sus amores.

Tras años de espera y anticipación, ese día ha llegado por fin y, desde este 9 de julio de 2025, Iván Alejo es futbolista de la primera plantilla del Pucela. «Desde que salí por la puerta de los Anexos hace 15 años nunca he dejado de pensar cuándo volverá para vestir la camiseta del primer equipo del Real Valladolid. Muy feliz de estar aquí», publicó en sus redes sociales junto a un corazón violeta. Ivi está de vuelta.