Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este lunes
La Guardia Civil, en la CL-626 en Guardo. José Carlos Diez

Guardo se parapeta y se salva del fuego, que ahora avanza hacia Villalba

Continúa restringida la circulación en la CL-626 entre Guardo y Puente Almuhey (León) y en la CL-615 la Guardia Civil controla los accesos

José Carlos Diez

José Carlos Diez

Guardo

Lunes, 18 de agosto 2025, 16:17

El alcalde de Guardo, Juan Jesús Blanco, ha mostrado su satisfacción este lunes después de una dura noche de trabajo en la que los esfuerzos ... de los equipos de extinción de incendios que trabajaron desde el domingo duramente en un plan de defensa de la localidad hayan dado sus frutos.

