Guardo se parapeta y se salva del fuego, que ahora avanza hacia Villalba

El alcalde de Guardo, Juan Jesús Blanco, ha mostrado su satisfacción este lunes después de una dura noche de trabajo en la que los esfuerzos ... de los equipos de extinción de incendios que trabajaron desde el domingo duramente en un plan de defensa de la localidad hayan dado sus frutos.

Durante la tarde del domingo, la práctica totalidad de los medios del operativo se concentraron en la zona del polígono industrial de Campondón para realizar contrafuegos y cortafuegos que acabasen con cualquier posible combustible que el incendio pudiera encontrar a su llegada al casco urbano.

El fuego no avanzó más hacia Guardo. Ahora mismo, se dirige hacia el sur, concretamente hacia la zona de Villalba de Guardo, donde ya ha arrasado gran parte de una planta fotovoltaica de reciente construcción. «En los puntos en los que está perimetrado, cualquier posible reactivación parece que puede tener fácil defensa y los esfuerzos ahora mismo se centran en frenar el avance hacia el sur y hacia la provincia de León», explica Blanco.

Ampliar Pinar de Riocamba, abrasado.

Además, en la tarde del domingo hubo tres conatos de incendios sin mayores consecuencias, en Intorcisa y en Mantinos, que algunos achacaban a pavesas, pero que el regidor sospecha que no fueron fortuitos. «Por suerte, se controlaron muy rápidamente y los efectivos pudieron volver al operativo del fuego principal».

Actualmente, el fuego también ha tenido alguna reactivación en la zona de Valcuende, pero se han podido atacar de una forma efectiva.

Todos los medios aéreos se afanan ahora en la zona de Villalba, donde los helicópteros están pudiendo trabajar de una forma muy rápida al cargar agua en el canal de Iberdrola que transcurre junto al fuego y con el apoyo de los tres hidroaviones, uno español y dos italianos, que llevan desde ayer trabajando en esta extinción.

«En este momento, una de nuestras preocupaciones es apoyar a nuestros vecinos de San Pedro de Cansoles y para ello ya hay dos personas en el Ayuntamiento elaborando los listados de afectados por la destrucción de las viviendas, con el fin de poder agilizar cualquier trámite posterior que haya que realizar», explicaba Blanco. «Entiendo a todas las personas que están nerviosas, pero hay que recordar que lo primero son las personas, después las cosas y por último el monte, un precepto que se ha seguido en este incendio por el operativo que lo combate» y se ha alegrado «porque hoy puedo hablar con todos los vecinos porque se les evacuó de San Pedro y están todos a salvo», ha recalcado el alcalde de este municipio de la provincia de Palencia.

Actualmente, continúa restringida la circulación en la CL-626 entre Guardo y Puente Almuhey (León) y en la CL-615, donde la Guardia Civil controla los accesos a la localidad.

Por el momento, el Cecopi no ha levantado el confinamiento de Guardo y el acceso a San Pedro de Cansoles está completamente prohibido debido al riesgo de desprendimientos y porque aún existen puntos calientes en algunas edificaciones.