Humareda visible desde el municipio de Guardo del incendio de Almanza, en la provincia de León. José Carlos Diez

Los incendios de León obligan a evacuar dos pueblos de Palencia

San Pedro de Cansoles y Cardaño de Arriba se disponen a trasladarse hasta Guardo

José Carlos Diez

José Carlos Diez

Guardo

Sábado, 16 de agosto 2025, 19:30

El norte de la provincia de Palencia sigue sumido en la preocupación Un incendio declarado esta tarde alrededor de las 16:32 horas en el ... municipio de Almanza, en la provincia vecina de León, ha provocado la evacuación de la localidad palentina de San Pedro de Cansoles, pedanía perteneciente al municipio de Guardo. Alrededor de 30 personas tendrán que ser realojadas en Guardo, una decisión que han tomado las autoridades dado que en poco más de media hora, el incendio pasaba de índice IGR1 a IGR2.

