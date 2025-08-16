Los incendios de León obligan a evacuar dos pueblos de Palencia

El norte de la provincia de Palencia sigue sumido en la preocupación Un incendio declarado esta tarde alrededor de las 16:32 horas en el ... municipio de Almanza, en la provincia vecina de León, ha provocado la evacuación de la localidad palentina de San Pedro de Cansoles, pedanía perteneciente al municipio de Guardo. Alrededor de 30 personas tendrán que ser realojadas en Guardo, una decisión que han tomado las autoridades dado que en poco más de media hora, el incendio pasaba de índice IGR1 a IGR2.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado bomberos de la Diputación de Palencia pertenecientes al parque comarcal de Guardo, con la intención de apoyar en un trabajo que se prevé complicado.

Por el momento, han sido desalojadas por este incendio las localidades de Calaveras, Canalejas, Valcuende y La Espina en León, que han sido evacuadas a Puente Almuhey, y San Pedro de Cansoles, que esta siendo evacuada a Guardo, donde el Ayuntamiento ya prepara el polideportivo para alojar a los vecinos.

Preocupa también en la comarca de Guardo el incendio de la comarca leonesa de las Tierras de la Reina, localizado en Barniedo y Portilla de la Reina y cuya evolución hace que pueda entrar en la provincia de Palencia por el municipio de Velilla del Río Carrión y donde ya se ha evacuado también Cardaño de Arriba.

El fuego, en este caso se trata del originado en Boca de Huérgano, llegó a entrar en la jornada del viernes a zonas cercanas al Pozo de las Lomas, en Cardaño de Arriba, y hoy el cambio del viento lo ha redirigido de forma más cruel hacia la Montaña Palentina, hacia la zona del Curavacas.

En Cardaño de Arriba, inicialmente las autoridades habían optado por un confinamiento pero finalmente se ha decidido también la evacuación.