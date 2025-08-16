El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El fuego, el martes en la zona de Peña Carazo, en la Montaña Palentina. Sergio Cuena
Palencia

El incendio de Resoba está estable y la vigilancia se intensifica en el límite con Boca de Huérgano

«Estamos pendientes, porque son muy próximos, tenemos medios en Pineda y en esa zona junto a León», señala el delegado de la Junta

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 08:39

«Está estable, aunque tiene alguna reactivación dentro del foco. Estamos trabajando en él, pero la situación está mejor. Hemos estado actuando sobre todo ahora ... en la zona del río Arauz, un afluente del Carrión, es una zona que se llama también Descansaburros. Esperemos que no se levante mucho viento, por la mañana las previsiones eran rachas de 10 kilómetros, pero por la tarde se preveía que el viento se incrementase un poco». Así explicaba ayer el delegado de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, la situación en que se encuentra el incendio que se declaró en la mañana del pasado domingo en Resoba y que llegó a un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, obligando a evacuar la Abadía de Lebanza y a confinar Lebanza y El Campo, pedanías de La Pernía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sofocan un incendio a un kilómetro del centro comercial Río Shopping
  2. 2 Los vecinos de Palacios del Sil contra Feijóo y Mañueco: «Valientes, id ahora a la Valduerna»
  3. 3

    Herido grave un ganadero durante el encierro de Tudela de Duero
  4. 4

    Muere el conductor de un camión en un accidente de cinco vehículos en la A-601
  5. 5

    Corneada una mujer en la zona pélvica durante la primera capea de Peñafiel
  6. 6 El Payo y Cerezal de Puertas evacuados por los incendios de Salamanca
  7. 7 Listado completo de los incendios activos en Castilla y León
  8. 8 Búscate en nuestras cien fotos de la grada del Real Valladolid-Ceuta
  9. 9

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  10. 10 «Le quiero decir a Suárez-Quiñones que le haga buen provecho la comida mientras otros se jugaban la vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El incendio de Resoba está estable y la vigilancia se intensifica en el límite con Boca de Huérgano

El incendio de Resoba está estable y la vigilancia se intensifica en el límite con Boca de Huérgano