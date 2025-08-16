El incendio de Resoba está estable y la vigilancia se intensifica en el límite con Boca de Huérgano

«Está estable, aunque tiene alguna reactivación dentro del foco. Estamos trabajando en él, pero la situación está mejor. Hemos estado actuando sobre todo ahora ... en la zona del río Arauz, un afluente del Carrión, es una zona que se llama también Descansaburros. Esperemos que no se levante mucho viento, por la mañana las previsiones eran rachas de 10 kilómetros, pero por la tarde se preveía que el viento se incrementase un poco». Así explicaba ayer el delegado de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, la situación en que se encuentra el incendio que se declaró en la mañana del pasado domingo en Resoba y que llegó a un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, obligando a evacuar la Abadía de Lebanza y a confinar Lebanza y El Campo, pedanías de La Pernía.

Las llamas, que según Rubio Mielgo han quemado 1.700 hectáreas (más de 3.000, según señaló el miércoles el secretario general de Servicios Públicos de UGT Castilla y León, Javier García), preocupan en la zona del río Arauz, pero la situación es estable, una vez que el jueves el incendio bajó a IGR1 .

«El calor sigue, porque en la Montaña tienen un calor como no ha hecho en la vida», añadió el delegado de la Junta antes de referirse al incendio de Boca de Huérgano en León, que se está aproximando a los límites con la provincia de Palencia.

«Estamos vigilando allí con agentes medioambientales. No ha entrado todavía. En esa zona nuestra no hay vegetación, es una zona de piedra, normalmente. Hoy –por ayer– el viento era de componente sur, parece que hay más posibilidades de que vaya hacia Cantabria el incendio que hacia el este», comentó Rubio Mielgo. «Estamos vigilando para actuar, porque hay que tener en cuenta que son incendios muy próximos. Tenemos medios en Pineda, pero también hay medios en esa zona. Y los helicópteros tardarían minutos para desplazarse de Pineda a esa zona lo que tardan son minutos, podrían desplazarse, y pueden cargar en Riaño o en Cervera», añadió Rubio Mielgo, preocupado por el susto que en la tarde de ayer dio otro incendio, el que se reactivó a las 15:40 horas de ayer en Polvorosa de Valdavia. «Tuvimos el jueves un incendio en terreno agrícola, estaba totalmente controlado, pero se ha reactivado un poco. Hay allí agentes vigilando. Es una zona que tiene mucho pinar y el fuego se metió un poco en una zona de bosque, pero está controlado. Se reactivó, mandamos medios y hemos trabajado allí. Han trabajado tractores también de la zona», apuntó.