Directo Evacuados los turistas y confinada la población de La Alberca por un incendio nivel 2
La Guardia Civil, en el corte de carretera hacia Lores, el martes. Nuria Estalayo

La situación mejora y el incendio de Resoba baja a nivel IGR1

El nuevo índice «no quiere decir que esté estabilizado, ni haya desaparecido el peligro, sino porque ya no existe el componente de peligrosidad para la población», señala el Cecopi

J. Olano

J. Olano

Palencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 15:18

La ligera lluvia, el descenso de las temperaturas y la mejora de la situación del incendio (a pesar de que volvieron a caer algunos rayos ... en la noche del miércoles), la zona del incendio que asola la Montaña Palentina han llevado al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a decretar el nivel IGR1 para el fuego iniciado en Resoba el pasado domingo. Es decir, pasa de IGR2 (fijado el martes) a IGR1, «no porque esté estabilizado, ni haya desaparecido el peligro, sino porque ya no existe el componente de peligrosidad para la población», ha destacado el presidente del Cecopi y delegado de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, tras un encuentro mantenido a las 13 horas de hoy con los responsables de los equipos que trabajan en la zona para extinguir el fuego. Los vecinos de Lebanza, El Campo y Lores, a los que el miércoles se levantó el confinamiento, respiran ahora más tranquilos al saber que el componente de peligrosidad para la población, si bien insiste la Junta de Castilla y León en pedir responsabilidad máxima, tanto a los lugareños como a los veraneantes y visitantes en estos días y este puente festivo.

