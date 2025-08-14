La situación mejora y el incendio de Resoba baja a nivel IGR1

La ligera lluvia, el descenso de las temperaturas y la mejora de la situación del incendio (a pesar de que volvieron a caer algunos rayos ... en la noche del miércoles), la zona del incendio que asola la Montaña Palentina han llevado al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a decretar el nivel IGR1 para el fuego iniciado en Resoba el pasado domingo. Es decir, pasa de IGR2 (fijado el martes) a IGR1, «no porque esté estabilizado, ni haya desaparecido el peligro, sino porque ya no existe el componente de peligrosidad para la población», ha destacado el presidente del Cecopi y delegado de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, tras un encuentro mantenido a las 13 horas de hoy con los responsables de los equipos que trabajan en la zona para extinguir el fuego. Los vecinos de Lebanza, El Campo y Lores, a los que el miércoles se levantó el confinamiento, respiran ahora más tranquilos al saber que el componente de peligrosidad para la población, si bien insiste la Junta de Castilla y León en pedir responsabilidad máxima, tanto a los lugareños como a los veraneantes y visitantes en estos días y este puente festivo.

Los cuatro sectores activos de ayer han quedado en tres (Tañuga, Lebanza y Arauz). «Las dos primeras están perimetradas sin problemas y en la última se ha producido alguna reproducción del incendio que se ha atajado inmediatamente», ha asegurado Rubio Mielgo. «El incendio sigue activo y no está estabilizado ni ha desaparecido todo el peligro, por lo que mantenemos la petición a la población de que se abstenga de acceder a las zonas de Lores, Lebanza y El Campo así como adentrarse en el monte para evitar el peligro», ha pedido.

Así, aunque se han abierto las tres carreteras de la Palencia-Potes que van hacia la abadía de Lebanza, Lores y El Campo, la Junta ha pedido que no se acceda más allá para «evitar peligros innecesarios», porque al final de esas tres carreteras ya solamente hay caminos rurales.

Sigue preocupando el frente del Pico Linares, en el sur, pero el fuego ha mermado en otras zonas gracias a la intensificación del operativo (el miércoles se incrementó en 100 personas, con 5 helicópteros y 2 hidroaviones, además del equipo de tierra). La ligera mejoría y la necesidad de que los miembros del operativo descansen (trabajan un máximo de 14 horas seguidas y descansan posteriormente 12) ha reducido este jueves ligeramente el volumen de efectivos (el miércoles estaban participando 300 personas), según ha puntualizado el Cecopi.

El incendio aún no está perimetrado, si bien Rubio Mielgo ha apuntao que las hectáreas quemadas ascienden a 1.700. También han corroborado la única hipótesis que existe sobre el origen. «Fueron varios rayos», ha subrayado la jefa de servicio del Medio Natural y responsable en funciones del área de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Palencia, Esperanza García Corvo, quien también se ha mostrado optimista respecto a la posible afección del fuego sobre la fauna de la zona, y más especialmente sobre la reserva del oso pardo. «Dentro de la gravedad que supone un incendio, y a falta de un exhaustivo análisis posterior, la especie no se habrá visto afectada».

Para responder a las críticas hacia la Junta por falta de medios, Rubio Mielgo ha señalado que «son los adecuados, el operativo está bien dimensionado» y que hay que tener en cuenta la existencia de zonas imposibles donde llegar porque son «totalmente inaccesibles». Asimismo, ha agradecido a tanto a los bomberos, como a los voluntarios y a todo el personal del operativo la ayuda prestada, además de a las cuadrillas de Cantabria, Castilla-La Mancha, a las de Aragón y a las del Ministerio.