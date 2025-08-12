El incendio de Resoba evacúa la Abadía de Lebanza, sube a IGR 2 y confina a dos poblaciones
La Guardia Civil corta la carretera entre la Abadía de Lebanza y San Salvador de Cantamuda y también las provinciales desde la CL-627
Palencia
Martes, 12 de agosto 2025, 23:07
A medida que avanzaba el día, la preocupación crecía entre los vecinos de la zona, incluso entre los de San Salvador de Cantamuda, localidad de ... La Pernía un poco más alejada del foco del incendio pero que ya notaba como que llovía ceniza, que el fuego viajaba hacia Polentinos y que había que ir pensando en hacer la maleta. Mientras, se había evacuado la Abadía de Lebanza, y los vecinos de esa población y de El Campo habían sido obligados a confinarse y quede en casa debido al humo y por el peligro que podía suponer salir al monte.
La Guardia Civil, presente en toda la zona, cortó la carretera PP-2114 en el kilómetro 4,6 entre La Abadía y San Salvador, ya que la presencia de humo dificultaba la visibilidad, y también clausuró las PP-2113 y PP-2116 desde la CL-627.
Horas antes, el alcalde de La Pernía mostraba su preocupación y miedo por si el fuego afectaba a la abadía de Lebanza, a tres kilómetros del pueblo. Mariano San Abelardo Rodríguez, confirmaba los datos que aportaba la plataforma Inforcyl: que el incendio declarado sobre las 11:37 horas del pasado domingo entre Resoba y Lores había subido a las 14:53 horas de este martes a IGR 2 (implica amenaza seria a poblaciones que exige medidas de socorro de la población o protección de bienes) por la evacuación de la abadía de Lebanza y el confinamiento de El Campo y Lebanza, pedanías del municipio de La Pernía, en las que en esta época del año se reúnen en torno a un centenar de personas.
«En la abadía en invierno hay una familia viviendo allí porque tiene vacas. Ahora ha habido que evacuar a dos familias que están de vacaciones, ya que la abadía se usa principalmente en los meses de verano para colonias y campamentos», indicaba el alcalde de La Pernía.
El incendio se declaró sobre las 11:37 horas del pasado domingo entre Resoba y Lores, y se elevó al Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 a las 14:54 horas, al preverse impacto relevante en patrimonio natural o socioeconomía de la zona. A las 14:53 horas de este martes subió su IGR de 1 a 2, según los datos de Inforcyl.
Desde el origen del incendio se asignaron un total de 63 medios terrestres y aéreos y a última hora de la tarde de este martes trabajaban un total de 36 en las tareas de extinción de las llamas, entre ellos siete cuadrillas terrestres, cinco autobombas, tres bulldozer, dos cuadrillas helitransportadas, cinco helicópteros/hidroaviones, cuatro técnicos y nueve agentes medioambientales o celadores.
