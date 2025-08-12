El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vista de la Abadía de Lebanza, entre los árboles, cerca del incendio.

Vista de la Abadía de Lebanza, entre los árboles, cerca del incendio. Nuria Estalayo

El incendio de Resoba evacúa la Abadía de Lebanza, sube a IGR 2 y confina a dos poblaciones

La Guardia Civil corta la carretera entre la Abadía de Lebanza y San Salvador de Cantamuda y también las provinciales desde la CL-627

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Martes, 12 de agosto 2025, 23:07

A medida que avanzaba el día, la preocupación crecía entre los vecinos de la zona, incluso entre los de San Salvador de Cantamuda, localidad de ... La Pernía un poco más alejada del foco del incendio pero que ya notaba como que llovía ceniza, que el fuego viajaba hacia Polentinos y que había que ir pensando en hacer la maleta. Mientras, se había evacuado la Abadía de Lebanza, y los vecinos de esa población y de El Campo habían sido obligados a confinarse y quede en casa debido al humo y por el peligro que podía suponer salir al monte.

