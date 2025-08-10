Medios aéreos y terrestres trabajan para sofocar un incendio en Resoba El fuego se activó a las 11:37 horas y pasó a ser de gravedad 1 a las 14:54 horas.

Más de una decena de medios aéreos y terrestres trabajan para sofocar un incendio forestal de Índice de Gravedad Potencia (IGR) 1 entre la localidad palentina de Resoba y Lores, al norte del municipio de Cervera de Pisuerga, según datos de la plataforma Inforcyl.

Este incendio se ha activado a las 11.37 horas de este domingo 10 y se ha elevado a IGR 1 a las 14.54 horas, al preverse impacto relevante en patrimonio natural o socioeconomía de la zona, según ha indicado la Junta.

Técnicos, agentes medioambientales, celadores, cuadrillas terrestres, ELIF, BRIF y un medio aéreo participan en las tareas de extinción de este fuego cuyo origen y superficie afectada se está investigando.