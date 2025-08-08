Arde un coche de madrugada y el fuego se extiende a la terraza de un bar

El coche calcinado en Población de Campos y la zona acordonada por la Guardia Civil.

Viernes, 8 de agosto 2025

Población de Campos ha vivido una madrugada sobresaltada por el incendio de un coche y la terraza de un bar. El fuego se produjo sobre las 2:30 horas en el exterior del bar Arrabal, situado junto al edificio del Ayuntamiento de la localidad jacobea.

El vehículo es propiedad de los dueños del bar, que viven en la planta superior del local de este municipio de Palencia. El fuego se extendió desde la zona de la terraza del bar hasta el coche, en la parte baja del edificio de la Casa Consistorial.

La Guardia Civil, que acordonó la zona tras la extinción del fuego por parte de los bomberos, investiga las causas del fuego. El siniestro no ha ocasionado daños personales, aunque el fuego y el humo fueron muy llamativos.