Da positivo en hachís y cocaína y le requisan un machete

La Policía Local detuvo al turismo sobre las 21:00 horas del miércoles en Miguel de Unamuno tras una infracción de tráfico

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:42

La Policía Local de Palencia, sobre las 16:00 horas en la calle Sagrada Familia de la capital palentina, sorprendió a mujer consumiendo sustancias estupefacientes en la vía pública. Se procedió, por parte de los agentes actuantes, a levantar acta de denuncia administrativa.

El mismo día, en torno a las 20:15 horas en la avenida Simón Nieto, la Policía Local de Palencia sorprendió a cinco jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Al cachearles, a dos de ellos se les incautó dos piedras de lo que pudiera ser hachís, por lo que se levantaron las actas de denuncia administrativa oportunas.

Igualmente el miércoles, alrededor de las 21:00 horas en la calle Miguel de Unamuno, la Policía Local procedió a detener a un turismo por una infracción de tráfico. Se sometió al conductor a la prueba de drogas, arrojando resultado positivo en cocaína y cannabis. Igualmente, se le registró el vehículo, hallando un machete que quedó requisado. Se instruyeron las diligencias y actas oportunas por los hechos descritos.

