Palencia

Detenido un hombre de 71 años tras atropellar a un ciclista y darse a la fuga

La Guardia Civil le localizó poco después del accidente en una localidad cercana

Palencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:15

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a un hombre de 71 años y nacionalidad española como supuesto autor de un atropello con fuga a un ciclista.

Los hechos se produjeron en torno a las 12:15 horas del pasado martes, cuando el detenido, al adelantar a un grupo de ciclistas, golpeó a uno de ellos, provocándole heridas de diversa consideración, abandonando seguidamente el lugar de los hechos.

Hasta el punto del siniestro vial se desplazaron diversos efectivos del Subsector de Tráfico de Palencia, quienes se encargaron de reconstruir el alcance entre el vehículo fugado y la bicicleta. También acudieron servicios médicos, que evacuaron al ciclista en helicóptero dada la gravedad de las heridas.

Los agentes encargados de la investigación pudieron localizar poco después el vehículo implicado en una localidad próxima al lugar del siniestro vial, así como a su conductor, a quien se le detuvo como supuesto autor de un delito de lesiones por imprudencia y otro de abandono del lugar del accidente.

Las diligencias instruidas, junto al detenido, han quedado a disposición del Juzgado de Instrucción de Palencia.

