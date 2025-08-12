Evacúan la abadía por el incendio de Resoba y confinan Lebanza y El Campo

«Ahora mismo, el miedo que tenemos es Lebanza y la Abadía, porque están cerca del fuego». Visiblemente preocupado, el alcalde de La Pernía, Mariano ... San Abelardo Rodríguez, confirma los datos que aporta la plataforma Inforcyl: que el incendio declarado sobre las 11:37 horas del pasado domingo entre Resoba y Lores ha subido a las 14:53 horas de este martes a IGR 2 (implica amenaza seria a poblaciones que exige medidas de socorro de la población o protección de bienes) por la evacuación de la Abadía de Lebanza y el confinamiento de El Campo y Lebanza, pedanías del municipio de La Pernía.

«En El Campo y en Lebanza hay bastante gente en esta época del año, entre las dos pedanías más de cien personas seguro. No se han evacuado, se ha dicho a la gente que se quede en casa debido al humo y porque hay peligro, que no se le ocurra a nadie marcharse al monte», subraya Mariano San Abelardo, que incide también en que se ha tenido que evacuar la abadía de Lebanza, que está a tres kilómetros de Lebanza.

«En invierno hay una familia allí porque tiene vacas. Ahora ha habido que evacuar a dos familias que están allí de vacaciones, ya se usa principalmente en los meses de verano para colonias y campamentos. Sin ir más lejos, hace diez días había allí más de 150 niños», indica el alcalde de La Pernía.

El incendio se declaró sobre las 11:37 horas del pasado domingo entre Resoba y Lores, pedanías de Cervera de Pisuerga y La Pernía, y se elevó al Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 a las 14:54 horas, al preverse impacto relevante en patrimonio natural o socioeconomía de la zona. A las 14:53 horas de este martes ha subido su Índice de Gravedad Potencial (IGR) de 1 a 2, según los datos de la plataforma Inforcyl.

Desde el origen del incendio se asignaron un total de 60 medios terrestres y aéreos y actualmente 35 trabajan en las tareas de extinción de las llamas, entre ellos seis cuadrillas terrestres, cinco autobombas, tres bulldozer, dos cuadrillas helitransportadas, seis helicópteros/hidroaviones, tres técnicos y ocho agentes medioambientales o celadores.