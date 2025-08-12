El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Desaloja la localidad zamorana de Losacio
La abadía de Lebanza, casi cubierta en la imagen por los árboles, y el fuego acercándose. El Norte

Palencia

Evacúan la abadía por el incendio de Resoba y confinan Lebanza y El Campo

Más de cien personas viven ahora en estas dos pedanías sobre las que cierne el peligro de un fuego que ha subido a 2 su Índice de Gravedad Potencial

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Martes, 12 de agosto 2025, 17:53

«Ahora mismo, el miedo que tenemos es Lebanza y la Abadía, porque están cerca del fuego». Visiblemente preocupado, el alcalde de La Pernía, Mariano ... San Abelardo Rodríguez, confirma los datos que aporta la plataforma Inforcyl: que el incendio declarado sobre las 11:37 horas del pasado domingo entre Resoba y Lores ha subido a las 14:53 horas de este martes a IGR 2 (implica amenaza seria a poblaciones que exige medidas de socorro de la población o protección de bienes) por la evacuación de la Abadía de Lebanza y el confinamiento de El Campo y Lebanza, pedanías del municipio de La Pernía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran de madrugada a una niña de 4 años sentada sola en un banco de Delicias
  2. 2 Muere un hombre de 75 años tras ser rescatado del Pisuerga
  3. 3

    Valladolid cumple una semana en el horno... y lo que queda: vienen tormentas y más noches tropicales
  4. 4

    Rompe las ventanas de un bajo, amenaza a la inquilina con una navaja y se va a una terraza
  5. 5 El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León
  6. 6

    Transportes activará la disolución de Alta Velocidad si no se licitan los pasos de Ariza
  7. 7

    Sofocado el incendio en la ladera norte del cerro de San Cristóbal
  8. 8 Conmoción por la muerte de la actriz para adultos Miss John Dough
  9. 9

    Triplica la tasa de alcohol y da positivo en cocaína en Pajarillos
  10. 10 Buscarán a la desaparecida hace una semana en zonas de maleza al sur del Carrión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Evacúan la abadía por el incendio de Resoba y confinan Lebanza y El Campo

Evacúan la abadía por el incendio de Resoba y confinan Lebanza y El Campo