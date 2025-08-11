Evacuado en helicóptero un miembro del equipo de extinción del incendio de Resoba Estaba trabajando en el pico Lezna y ha sufrido una indisposición en una zona de difícil acceso, por lo que ha sido rescatado para su traslado al hospital

Imagen del incendio en la zona de Resoba tomada por los servicios de la Junta de Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León ha dirigido en la tarde de este lunes la operación de rescate de un integrante del operativo de extinción de un incendio forestal en el pico Lezna, en Cervera de Pisuerga, que ha sufrido una indisposición.

El Centro Provincial de Mando de Medio Ambiente de Palencia ha contactado con la sala de operaciones del 112 Castilla y León a las 16:02 horas para informar de la necesidad de asistencia para un integrante del operativo de extinción que se encuentra trabajando en el pico Lezna en un incendio forestal declarado de gravedad 1 y ha sufrido una indisposición en una zona de difícil acceso de la que precisa ser rescatado.

El gestor del 112 pone en contacto de inmediato al comunicante con el centro coordinador de emergencias de la Junta de Castilla y León para precisar la ubicación concreta del incidente, y para movilizar el Grupo de Rescate y Salvamento, que sale hacia Cervera de Pisuerga con su equipo de rescate a bordo.

Tras localizar el paraje en que se encuentra el afectado, el helicóptero realiza un vuelo estacionario para hacer descender mediante maniobra de grúa a uno de los rescatadores. Ya en tierra, rápidamente se coloca un triángulo de evacuación al paciente para extraerlo, junto con el rescatador, en otra maniobra de grúa.

Con él ya a bordo, la rescatadora enfermera realiza una primera valoración de su estado (se encontraba consciente) mientras la aeronave vuela hasta Cervera de Pisuerga, donde una Unidad de Enfermería de Emergencias (UEne) recoge finalmente al paciente y le traslada al hospital de Palencia.