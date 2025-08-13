Levantan el confinamiento de Lebanza y El Campo, pero el incendio mantiene cortadas tres carreteras

El Norte Palencia Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:16 Comenta Compartir

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de la provincia de Palencia ha levantado en la tarde de este miércoles el confinamiento preventivo de los municipios de Lebanza y El Campo, cuya población se mantenía en sus casas debido al riesgo por el incendio declarado el domingo en Resoba.

La Diputación de Palencia ha informado de la reunión mantenida esta tarde por el CECOPI en San Salvador de Cantamuda, presidida por el delegado de la Junta en Castilla y León, José Antonio Rubio Mielgo, y en la que han participado responsables de la Subdelegación del Gobierno, de la Diputación de Palencia, Guardia Civil y alcaldes de la zona.

Durante la reunión se ha ofrecido información actualizada sobre los medios aéreos y terrestres que están actuando en la zona afectada por este incendio, y entre los que se encuentran cinco helicópteros, dos aviones, varias patrullas terrestres y autobombas, hasta completar un operativo compuesto por cerca de 300 personas.

En la reunión también se informó de que el incendio mantiene cortadas las carreteras PP-2113 entre El Campo y Lores, la PP-2116 entre San Salvador de Cantamuda y El Campo y la PP-2114 entre San Salvador de Cantamuda y Lebanza. Asimismo, se mantiene el cierre de la pista forestal que da acceso al Valle de Pineda.