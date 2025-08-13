Preocupación más que natural ante el cambiante incendio en la Montaña Palentina El operativo reforzado con medios de Cantabria trabaja para lograr controlar el fuego, que se estima afecta a 33 kilómetros cuadrados de la zona

Llegada del operativo de Cantabria a San Salvador de Cantamuda, desde donde se aprecia la columna de humo.

El Norte Palencia Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:03

Preocupación y evolución cambiante. Así se vive el incendio forestal que comenzó el domingo por la mañana en Resoba, en plena Montaña Palentina, pero que también afecta a la Abadía de Lebanza y Lebanza, así como al valle de Pineda, con una superficie quemada estimada que se aproximada a las 3.300 hectáreas.

Caras de incertidumbre entre las gentes de esta zona de Palencia. El cansancio también es notable. Varias de las cuadrillas descansan en los alrededores tras muchas horas de trabajo cuyo objetivo es defender el medio natural tan querido de la provincia, al igual que su inmensa fauna -osos, corzos, rebecos o lobos-, junto a los núcleos rurales.

Con el refuerzo de efectivos, a los que se han sumado también este miércoles medios llegados desde la comunidad vecina de Cantabria, con 14 bomberos forestales, dos agentes medioambientales y un camión autobomba. El operativo parecía que daba sus frutos, aunque el fuego siempre tiene la última palabra y en torno al mediodía se ha recrudecido.

Así lo confirmaba el alcalde de Cervera de Pisuerga, Jorge Ibáñez, en declaraciones a Ical, al mismo tiempo que varios helicópteros del Gobierno de España recargaban agua en el embalse de Requejada. Ibáñez señalaba a Ical que es necesario evitar que el fuego pase a la zona de Milares, porque no cuenta con buenos accesos, lo que complicaría en gran medida las labores de extinción y el fuego podría «consumir lo que quisiera». Pese a ello, cree que los medios realizan un gran trabajo y se logrará frenar el frente.

También puso en valor el trabajo de diversos voluntarios y familias de ganaderos, todos ellos autorizados, que ejercen de soporte de los retenes y brigadas que trabajan en la zona. Aun así, pidió que los curiosos no se acerquen a la zona y dejen trabajar a los equipos y autoridades involucradas en la extinción.

Los bomberos, 18 horas sin comer

El regidor de Cervera de Pisuerga incidió, igualmente, en la necesidad de cuidar a las personas que se juegan la vida, ya que alertó que «algunos bomberos voluntarios han estado sin comer 18 horas», lo cual «no puede ser una opción», porque la «gente que trabaja hay que cuidarla», aseveró.

A ese respecto, una cuadrilla perteneciente a la Junta y desplazada desde otra provincia, que no quiso dar más datos, reconoció la «falta de organización», con grandes problemas con la alimentación y los lugares para descansar. «Nos han traído un cacho de pan y un poco de arroz», indicaron, y lamentaron que hayan tenido que dormir en el suelo sin un triste cojín tras más de 12 horas de trabajo».