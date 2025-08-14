El incendio de Resoba arrasa 3.300 hectáreas, preocupa por el cuadrante suroeste y no está aún controlado

Las labores de extinción del grave incendio que asola entre Resoba y Lores desde las 11:37 horas del pasado domingo y que ya ha ... arrasado más de 3.300 hectáreas continuaban este miércoles con un equipo formado por cinco helicópteros, dos aviones, varias patrullas terrestres y autobombas, con un operativo compuesto por cerca de 300 personas.

Dada la magnitud del fuego y su peligrosidad, el martes por la tarde se tomó la decisión de evacuar la Abadía de Lebanza y confinar dos pedanías de La Pernía, Lebanza y El Campo, mientras que este miércoles por la tarde se dictó el levantamiento de este confinamiento preventivo al haberse reducido el riesgo en esas áreas. Así se decidió en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), celebrada en San Salvador de Cantamuda y presidida por el delegado de la Junta en Palencia y presidente del CECOPI, José Antonio Rubio Mielgo, quien se reunió con los responsables de la Diputación, Guardia Civil, responsables de la Subdelegación del Gobierno, miembros del CECOPI y alcaldes de la zona afectada.

Sí que de momento se mantienen cortadas la carretera PP-2113, entre El Campo y Lores; la PP-2116, entre San Salvador de Cantamuda y El Campo; y la PP-2114 entre San Salvador de Cantamuda y Lebanza. Asimismo, continúa el cierre de la pista forestal que da acceso al Valle de Pineda.

El incendio subió el martes a las 14:53 horas a magnitud IGR 2 (porque implicaba amenaza seria a poblaciones que exige medidas de socorro de la población o protección de bienes) y «sigue sin estar controlado», según incidió este miércoles por la tarde el delegado de la Junta tras la reunión del equipo coordinador. «Está mejor que el día anterior, eso nos ha permitido llevar más medios terrestres y más personal, pero nos preocupa el cuadrante suroeste, la zona de Linares», agregó.

La decisión de mantener cortadas tres carreteras de la zona de La Pernía es «por seguridad, ya que dan acceso al monte y estamos pidiendo a la gente que no vaya».

Los turistas que pernoctaban en la Abadía de Lebanza y que fueron desalojados el martes pudieron regresar este miércoles con un agente medioambiental a recoger sus pertenencias, ya que están durmiendo en San Salvador de Cantamuda. «La Abadía seguirá cerrada de momento por seguridad», admitió.

Rubio Mielgo, como portavoz del equipo que conforma el CECOPI, agradeció el intenso trabajo de los integrantes del operativo de extinción de incendios, junto con la labor de los voluntarios y los vecinos, a la vez que valoró la colaboración de comunidades autónomas de Cantabria, Castilla-La Mancha y del Gobierno central, que ha enviado un helicóptero con una cuadrilla para sofocar el fuego de la provincia. «Sí que está habiendo colaboración con otras comunidades y es muy importante contar con ella», subrayó.