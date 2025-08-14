«Han estado trabajando nueve horas seguidas sin comida ni agua»

El sindicato UGT destapó este miércoles la falta de profesionales de estos equipos de incendios que trabajan en Resoba actualmente, con una plantilla reducida un ... 28% en los trabajadores de extinción directa, de las autobombas, desde hace varios meses. Subrayaron que estos medios terrestres solo son operativos con la dotación completa y que actualmente hay 10 puestos sin contratar de los 36 que existen en Palencia. «Esta falta de personal está provocando que el incendio declarado en el Parque Natural de la Montaña Palentina haya arrasado ya más de 3.000 hectáreas y siga fuera de control, llegando ya a las zonas habitadas», señaló el secretario general de Servicios Públicos de UGT Castilla y León, Javier García.

El sindicato subrayó que las plantillas no están completas «ni en Palencia, ni Zamora, ni León, ni Soria» y que se han dado contrataciones, con entrevistas realizadas, que no se han materializado finalmente. «Faltan peones, conductores y vigilantes medioambientales, por los que muchas veces tenemos las autobombas inutilizadas o los puestos de vigilancia descubiertos», incidieron desde UGT.

El vigilante de la torre de Santa Lucía fue quien dio la voz de alarma el domingo por la mañana sobre el incendio de Resoba porque «por suerte ese día pudo estar en su puesto. Si hubiese pasado un día más tarde, nos habríamos enterado horas después. ¿Cómo estaría el incendio sin ese vigilante?», hizo hincapié Rodrigo Martín Rodríguez, responsable de UGT en el operativo de incendios de Palencia, sobre los puestos de vigilancia «descubiertos» y las cámaras que se van a poner no como apoyo, sino para suplir personal en ocasiones. «No pueden sustituir a un trabajador», argumentó.

Ampliar Rueda de prensa de UGT sobre la situación de las plantillas de incendios forestales, este miércoles por la mañana. El Norte

Fue la torre de Santa Lucía la que dio la voz de aviso del incendio y, según aseguraron desde UGT, un rayo fue el origen del fuego, y que los medios aéreos llegaron tarde porque «no los había».

Desde el sindicato argumentaron que ya se había advertido del verano tan complicado porque había falta de personal e iba a haber varias olas de calor. «Palencia tiene a los mejores profesionales, pero no el mejor dispositivo porque la Junta no cree en él», afirmaron.

Denunciaron también desde el sindicato que había habido falta de avituallamiento. «Hemos hablado con trabajadores que nos han contado que han estado desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde sin agua ni comida. Eso puede dar lugar a calambres por deshidratación, atrapamientos...», afirmaron desde UGT, quienes también aseguraron que los turnos se extienden en el tiempo por falta de personal y que están realizando jornadas de «16 a 20 horas» con el peligro que eso conlleva ante el fuego por el cansancio o pudiendo producirse un accidente posterior al desplazarse hasta su casa. «¿Está un trabajador en condiciones de estar allí apagando el fuego durante veinte horas?», se preguntaban.

A la falta de personal se suma la carencia de equipos. «Si un trabajador tiene que utilizarlos tres días seguidos, se queda sin EPIs porque solo hay tres por profesional, se queda sin equipo de protección individual, a no ser que él mismo lo lave o que lo reutilice, a pesar de que eso puede ir contra su salud». También se quejan de las torretas, en muchas de las cuales cuando llueve «da igual tener techo que no» o en los mal que se encuentran los accesos.

Criticaron también que desde la Junta se hubiese señalado que Castilla y León era la comunidad que más había invertido y argumentaban que también «somos la comunidad con la mayor masa forestal no solo de España sino de Europa». A este respecto, afirmaron el desequilibrio presupuestario en «toda España, con el 60% que se dedica a al extinción y el 40%, a la prevención», a la vez que reclamaron anillos de protección en los pueblos, buenas infraestructuras y un uso planificado de quemas prescritas y de biomasa.

Acerca de cómo los incendios actuales se estaban transformando en «urbanoforestales», dejaron claro que el hecho de que el fugo llegue a las casas es porque «hay que apostar más por los equipos de prevención» y que esto era algo reciente, que antes no pasaba porque se limpiaba mejor el campo y porque se creaban anillos perimetrales.

La inestablidad laboral de estos trabajadores fue otro tema denunciado por UGT, ya que señalaron que «no se puede trabajar con un futuro incierto, con la inestabilidad de estar trabajando 3, 4 o 6 meses y el resto con periodos extraordinarios», concluyeron.