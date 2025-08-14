El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El fuego, de cerca en Peña Carazo, en la Montaña Palentina. Sergio Cuena

«Han estado trabajando nueve horas seguidas sin comida ni agua»

El sindicato UGT denuncia la situación de los operativos que actúan en Resoba contra el incendio que comenzó el domingo

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:27

El sindicato UGT destapó este miércoles la falta de profesionales de estos equipos de incendios que trabajan en Resoba actualmente, con una plantilla reducida un ... 28% en los trabajadores de extinción directa, de las autobombas, desde hace varios meses. Subrayaron que estos medios terrestres solo son operativos con la dotación completa y que actualmente hay 10 puestos sin contratar de los 36 que existen en Palencia. «Esta falta de personal está provocando que el incendio declarado en el Parque Natural de la Montaña Palentina haya arrasado ya más de 3.000 hectáreas y siga fuera de control, llegando ya a las zonas habitadas», señaló el secretario general de Servicios Públicos de UGT Castilla y León, Javier García.

