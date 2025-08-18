El fuego arrasa 17 casas de Cansoles y el trabajo se centra en proteger Guardo

El incendio que avanza imparable hacia Guardo deja ya un pueblo arrasado, en el que no se ha podido hacer nada por salvar las casas ... de sus vecinos. Diecisiete edificaciones han ardido completamente en la localidad de San Pedro de Cansoles, entre las que solamente se puede distinguir en algunas parte de sus fachadas. Y la tragedia continúa ahora en el monte.

Todos los esfuerzos del operativo se centraron durante la jornada de este domingo en defender Guardo de este fuego e intentar pararlo en el polígono industrial de la localidad, lo que se consiguió gracias a los fuegos técnicos que se ejecutaron como defensas y cortafuegos. Además de la multitud de maquinaria que trabajó en la creación de cortafuegos, hidroaviones y helicópteros no pararon de lanzar agua durante toda la jornada.

El fuego ha girado en la tarde de este domingo desde el sur del polígono industrial de Guardo hacia el este, bajando hacia Mantinos, donde el pinar ha resultado seriamente afectado, según ha explicado el alcalde de la localidad, Miguel Rodríguez, que se encuentra en Saldaña acompañando a sus vecinos. «En Mantinos ha sido evacuada el 97% de la población. Han quedado varios vecinos que están intentando ayudar con cubas y gradillas, porque el fuego ha bajado hasta el canal y, aunque no se ha acercado aún al pueblo, sí que hay riesgo y están luchando para evitarlo», ha explicado.

Ampliar Cielo enrojecido, visto en la noche de este domingo desde viviendas de Guardo. José Carlos Diez

El fuego ahora avanza por este flanco hacia Guardo, ya a muy poca distancia de la localidad, donde todos los medios continúan centrados en defender un municipio ahora mismo aislado y confinado para una mayor seguridad.

En el barrio de Explosivos, el más expuesto ahora mismo al incendio, los vecinos se afanaban a última hora de la tarde en regar calles, jardines, fachadas y la parte del monte más cercana a las casas, mientras un retén de bomberos de la Diputación de Palencia, concretamente del parque de Venta de Baños, esperaba en la zona como apoyo a sus compañeros y una cuba regaba las calles.

Una situación tremendamente complicada la que se está viviendo en Guardo, que nunca había visto un fuego tan devastador y cuyo último incendio forestal grave quemó 30 hectáreas de roble en 2009.