Evacúan Villalba, Fresno y Mantinos y confinan Guardo por el incendio leonés de Canalejas

El incendio de Canalejas, declarado en la tarde del sábado en esta localidad leonesa perteneciente al municipio de Almanza, continúa imparable. Si el sábado obligó ... a desalojar cinco localidades leonesas y la palentina de San Pedro de Cansoles, obligando a su evacuación a Guardo, alrededor de las 14:00 horas de este domingo la Guardia Civil ha cortado la CL-626 entre La Espina (León) y Guardo, después de que el incendio se avivase con fuerza y obligase a gran parte del operativo a replegarse para crear una barrera que pudiese proteger Guardo desde el polígono industrial de Campondón.

Hasta allí se desplazaron gran parte de los miembros del operativo que está luchando contra este voraz incendio, que está arrasando el pinar de Riocamba.

El repliegue, que se debió a la fuerza del fuego, demasiado peligroso para las personas, hizo que hasta el pueblo de San Pedro de Cansoles hayan llegado las llamas, incluso a algunas de las edificaciones. Hasta allí, una vez que se ha podido, han accedido dotaciones de bomberos para intentar salvaguardar las viviendas que sean posibles.

Durante toda la mañana del domingo ha sido constante la lluvia de ceniza en Guardo, donde el ambiente se tornó irrespirable y donde los habitantes de la comarca han recibido un mensaje de la Red Nacional de Alertas de Protección Civil, cuyo texto advertía del confinamiento de la localidad: «Grave peligro por incendio forestal. Se procede a confinar la población de Guardo. Rogamos que permanezcan en sus domicilios. Abandone toda actividad en el monte. Evite el tránsito por caminos y senderos. Siga las instrucciones de las autoridades», puede leerse en el mensaje.

«Son muchas las alarmas que están surgiendo, como en toda situación de emergencia, por eso le pedimos a la población que esté pendiente de su teléfono y de las instrucciones de las autoridades, no de comentarios en redes sociales», explicaba el alcalde de Guardo, Juan Jesús Blanco, que ha estado toda la mañana acompañado de la presidenta de la Diputación, María Ángeles Armisén, y del delegado de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, además de diputados provinciales, alcaldes de los municipios vecinos y representantes políticos socialistas como la diputada nacional María Luz Martínez Seijo o el ex secretario general del partido en Castilla y León, Luis Tudanca, que se han acercado hasta el Polideportivo de Guardo, donde continúan los evacuados de San Pedro de Cansoles.

Allí, varios voluntarios prepararon una paella para los desalojados y brigadistas, con 150 raciones, y se espera también la llegada del chef José Andrés, muy conocido por su aportación y colaboración en cualquier catástrofe.

Sobre las 17:00 horas, y siguiendo instrucciones del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), las localidades de Villalba de Guardo, Fresno el Río y Mantinos han sido evacuadas por prevención y los vecinos serán trasladados al Pabellón de Saldaña.

Por otra parte, el otro incendio que amenaza la zona, el de Barniedo de la Reina (León), que podía cruzar a Cardaño de Arriba, parece que retrocede hacia el norte y la Guardia Civil ha comunicado el permiso de realojo de sus vecinos. Entre ellos se encontraba la actriz Luna Fulgencio con su familia, que ha publicado en redes sociales cómo eran desalojados de la localidad y su desolación al ver el humo que invade la Montaña Palentina.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) también está desplegada por la zona y esta madrugada ha dormido en Velilla, donde ha agradecido a través de las redes sociales que la dueña del bar La Tabla les haya preparado bocadillos para reponer fuerzas después de que el sábado los militares fueran reposicionados desde otro incendio. El Ayuntamiento de Velilla agradeció su colaboración a los hosteleros de la localidad y al panadero de Santibáñez por su ofrecimiento a dar pan cuando sea necesario.

Actualmente, Guardo mantiene abierto el Polideportivo para los desalojados, donde han habilitado las duchas. En la piscina climatizada también se han puesto a disposición de los brigadistas las duchas para que las tengan a disposición para cuando sea necesario. «Tenemos camas preparadas también para los bomberos y brigadistas que puedan necesitar descansar», explicaba el concejal de Guardo Javier Liébana.

ADIF también mantiene suspendido el tránsito de trenes de ancho métrico (antigua FEVE) entre Puente Almuhey y Guardo y, aunque había establecido un plan alternativo por carretera, en estos momentos no es posible.

Hasta el polígono de Campondón únicamente están accediendo en este momento camiones y efectivos de bomberos y voluntarios con cubas para el traslado de agua. El resto de vehículos están siendo desviados y tienen prohibido el paso en un operativo ene la zona sin precedentes.

Guardo y su comarca se enfrentan en este momento a uno de los incendios más terribles de su historia, con Riocamba en llamas y con el temor de que el mismo pueda llegar hasta el robledal de Corcos.