El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Corte de la carretera CL-626 entre La Espina y Guardo.

Corte de la carretera CL-626 entre La Espina y Guardo. Jose Carlos Diez

Palencia

Evacúan Villalba, Fresno y Mantinos y confinan Guardo por el incendio leonés de Canalejas

Los guardenses deben permanecer en sus domicilios y los evacuados en los otros pueblos son trasladados a Saldaña

José Carlos Diez

José Carlos Diez

Guardo

Domingo, 17 de agosto 2025, 17:27

El incendio de Canalejas, declarado en la tarde del sábado en esta localidad leonesa perteneciente al municipio de Almanza, continúa imparable. Si el sábado obligó ... a desalojar cinco localidades leonesas y la palentina de San Pedro de Cansoles, obligando a su evacuación a Guardo, alrededor de las 14:00 horas de este domingo la Guardia Civil ha cortado la CL-626 entre La Espina (León) y Guardo, después de que el incendio se avivase con fuerza y obligase a gran parte del operativo a replegarse para crear una barrera que pudiese proteger Guardo desde el polígono industrial de Campondón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los incendios de León obligan a evacuar dos pueblos de Palencia
  2. 2

    Los contagios por chikungunya podrían llegar a España en las próximas semanas
  3. 3

    Cae inconsciente por un puñetazo durante una pelea en Cabezón de Pisuerga
  4. 4

    «No teníamos pensado comprar una casa, pero vimos el anuncio y en una semana era nuestra»
  5. 5

    Encuentran sin vida al vecino desaparecido hace una semana en Camporredondo
  6. 6 Muere un motorista al colisionar con un tractor en Velliza
  7. 7

    Preaviso para otras cinco localidades de Palencia por el incendio de Almanza
  8. 8 El incendio de Barniedo avanza y evacúa tres localidades: «Esto es un paraíso y ahora es un infierno»
  9. 9

    Guilherme pone la piel de gallina al vestuario del Real Valladolid
  10. 10

    Amallah, con permiso del Real Valladolid, se ausenta del partido para viajar a Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Evacúan Villalba, Fresno y Mantinos y confinan Guardo por el incendio leonés de Canalejas