El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La humareda del incendio leonés de Canalejas envuelve Guardo. José Carlos Diez

El incendio de León que amenaza Palencia se aviva con las altas temperaturas

La noche ha sido más tranquila por el escaso viento y en el frente que avanzaba hacia Villalba de Guardo trabajan los bomberos de la Diputación de Palencia

José Carlos Diez

José Carlos Diez

Guardo

Domingo, 17 de agosto 2025, 12:38

El incendio que este sábado por la tarde comenzó en el pueblo de Canalejas, en el municipio leones de Almanza, avanzó hacia la provincia de ... Palencia y obligó a desalojar cinco poblaciones en la provincia vecina y la localidad guardense de San Pedro de Cansoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Encuentran sin vida al vecino desaparecido hace una semana en Camporredondo
  2. 2

    «No teníamos pensado comprar una casa, pero vimos el anuncio y en una semana era nuestra»
  3. 3

    Los incendios de León obligan a evacuar dos pueblos de Palencia
  4. 4

    Los contagios por chikungunya podrían llegar a España en las próximas semanas
  5. 5 El incendio de Barniedo avanza y evacúa tres localidades: «Esto es un paraíso y ahora es un infierno»
  6. 6 La discusión por el alquiler acaba con agresiones mutuas con un cuchillo y un vaso de cristal
  7. 7

    El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos
  8. 8

    Los vecinos de Pilarica alzan la voz contra las obras de la tercera vía: «En mi casa tiembla hasta la caldera»
  9. 9

    Dos incendios afectan a la provincia de Segovia esta madrugada
  10. 10

    Cuando la mesa familiar se tiene que instalar en un campo de fútbol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El incendio de León que amenaza Palencia se aviva con las altas temperaturas

El incendio de León que amenaza Palencia se aviva con las altas temperaturas