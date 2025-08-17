El incendio de León que amenaza Palencia se aviva con las altas temperaturas

El incendio que este sábado por la tarde comenzó en el pueblo de Canalejas, en el municipio leones de Almanza, avanzó hacia la provincia de ... Palencia y obligó a desalojar cinco poblaciones en la provincia vecina y la localidad guardense de San Pedro de Cansoles.

Durante la noche, los efectivos de tierra lograron avanzar en el control del fuego, que aún se mantiene en IGR2. Las llamas se calculan en la mañana de este domingo de hasta 60 metros de altura. El escaso viento de la noche hizo que no hubiese pavesas y que los cortafuegos del pinar de Riocamba pudieran trabajar correctamente. En este frente que avanzaba hacia Villalba de Guardo, se encontraban los bomberos de la Diputación de Palencia del parque comarcal de Guardo, que fueron sustituidos pasadas las tres de la madrugada por sus compañeros de Paredes de Nava.

La Diputación de Palencia también envió dos dotaciones del parque de Ampudia hasta la zona, con el fin de apoyar las labores de extinción de este incendio, motivo por el que el alcalde de Guardo quiso mostrar a la Diputación Provincial y al resto de administraciones su colaboración. «El operativo está funcionando y, entre otros, se ve también la implicación de la Guardia Civil, que ha traído dotaciones incluso de Burgos para poder apoyar en el corte de caminos y de accesos a la zona más complicada y peligrosa», explicaba Blanco.

Ampliar Las llamas, en el incendio de Riocamba, en la noche de este sábado.

Durante las primeras horas de la mañana, según ha relatado el regidor de Guardo, el viento sopló con componente noroeste, por lo que parecía que el fuego volvía hacia lo ya quemado, pero nuevas rachas de viento parece que llevan ahora de nuevo el fuego hacia San Pedro de Cansoles, que ayer fue desalojado.

Por el momento se han podido ver en el incendio varias aeronaves, que serán de gran ayuda en la perimetración de este incendio que, por el momento, no está controlado y que puede complicarse con el calor y el viento.

Durante la jornada de hoy, el polideportivo de Guardo seguirá acogiendo a los evacuados de San Pedro de Cansoles, que ya han pasado allí su primera noche atendidos por trabajadores municipales y Cruz Roja.

Por otro lado, los datos de la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León evidencian unos niveles elevados de partículas en todo el oeste de la comunidad, que son consecuencia directa de las emisiones ocasionadas por los numerosos incendios forestales que se están produciendo en esta zona de Castilla y León, Galicia y Portugal.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio recomienda tomar medidas de precaución ante estas altas concentraciones. Este aviso afecta a la mitad oeste de Castilla y León y fundamentalmente a El Bierzo. Es aconsejable evitar actividades que impliquen esfuerzo físico para toda la población y las personas sensibles deben adoptar precauciones especiales. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, para intentar minimizar la afección de estas partículas, recomienda informase a través de las diversas aplicaciones que permiten conocer la calidad del aire