Preaviso para otras cinco localidades de Palencia por el incendio de Almanza

Los primeros evacuados han comenzado a llegar antes de las 21:00 horas al Polideportivo de Guardo, donde el Ayuntamiento empezó con los preparativos para ... recibirles. Al polideportivo acudieron cinco voluntarios de Cruz Roja, a los que tenían previsto sumarse otros seis efectivos de Palencia, entre ellos una psicóloga para ayudar en estos difíciles momentos a los evacuados. Hasta Guardo se hicieron llegar medio centenar de camas de Cruz Roja para que los evacuados actuales y los que puedan surgir de otras localidades dispongan de espacio para pasar la noche lo más cómodo posible.

Según algunos de los evacuados, muchos de los residentes habituales se encuentran en casa de familiares en la comarca, mientras que los que están en el Polideportivo de Guardo son visitantes del pueblo con casa propia. Muy asustados, comentaban cómo la Guardia Civil les explicó que debían salir rápidamente de la población y les dieron indicaciones para coger medicaciones y salir hacia Guardo.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, que se encontraba por la zona, ha acudido hasta el Polideportivo de Guardo, donde se encontraban los evacuados del incendio de Canalejas que ha obligado a desalojar San Pedro de Cansoles, para interesarse por su estado. Hasta allí también acudió la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Guardo, Gemma Sanfélix, que puso a disposición del equipo de gobierno a todo el grupo socialista. «En catástrofes como estas no se puede hacer menos que arrimar el hombro y olvidarse de diferencias. Se trata de nuestros vecinos y el alcalde de Guardo, con quien estamos en contacto, cuenta con nuestra colaboración», señaló.

Este incendio que amenaza la comarca de Guardo y que tuvo su inicio en la tarde de ayer en la población de Canalejas, perteneciente al municipio de Almanza (León), continuaba avanzando hacia San Pedro de Cansoles y ya se había adentrado en la zona de Riocamba, concretamente en el pinar. También se estaba dirigiendo hacia las granjas porcinas de San Pedro de Cansoles, donde los bomberos del parque comarcal de Guardo, la cisterna del Ayuntamiento y los efectivos de Deporcyl trabajaban para contener el fuego.

En otra dirección, el incendio avanzaba hacia Mantinos y Villalba, donde se advirtió a la población, al igual que a las de Fresno del Río, Pino del Río y Celadilla, sin que, por el momento, se pensara en su evacuación.

Desde el operativo, con el que se encuentra en contacto el alcalde de Guardo, Juan Jesús Blanco, se ha pedido coordinacion con los voluntarios y que estos no acudan sin contactar antes con los responsables del mismo.

Según especificó el regidor guardense, «cualquiera que pueda colaborar en el operativo puede acudir a cualquier miembro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Guardo y le pondremos en contacto con los responsables del operativo». Además, Juan Jesús Blanco destacó que «en este momento únicamente sería de agradecer la colaboración de maquinaria pesada como bulldozer o remolques con cubas para el transporte de agua».

A este incendio, se suma el de la comarca leonesa de las Tierras de la Reina, localizado en Barniedo y Portilla de la Reina y cuya evolución hace que pueda entrar en la provincia de Palencia por Velilla del Río Carrión y donde ya se ha evacuado a la población de Cardaño de Arriba. El fuego, originado en Boca de Huérgano, llegó a entrar en la jornada del viernes a zonas cercanas al Pozo de las Lomas, en Cardaño de Arriba, y el cambio del viento lo redirigió hacia la Montaña Palentina, a la zona del Curavacas.

El delegado de la Junta de Castilla y León en Palencia y presidente del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de la provincia, José Antonio Rubio Mielgo, ha presidido esta tarde este organismo. En la reunión, además de informar de las evacuaciones de las dos localidades se puso en preaviso y vigilancia a otras cinco localidades al sur de Guardo por su posible, afección por el incendio de Almanza. Según indicó el Cecopi, «las localidades de Villalba de Guardo, Mantinos, Fresno del Río, Pino del Río y Celadilla permanecen en situación de prevención y vigilancia ante la posibilidad de que el fuego, que afecta a una zona cercana, pueda aproximarse a lo largo de la noche».