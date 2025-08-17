El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
La ministra, a la derecha, conversa con la Policía, junto al polideportivo de Guardo.

Ver 41 fotos
La ministra, a la derecha, conversa con la Policía, junto al polideportivo de Guardo. José Carlos Diez

Preaviso para otras cinco localidades de Palencia por el incendio de Almanza

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, que se encontraba por la zona, ha acudido hasta el polideportivo para interesarse por la situación

José Carlos Diez

José Carlos Diez

Domingo, 17 de agosto 2025, 08:34

Los primeros evacuados han comenzado a llegar antes de las 21:00 horas al Polideportivo de Guardo, donde el Ayuntamiento empezó con los preparativos para ... recibirles. Al polideportivo acudieron cinco voluntarios de Cruz Roja, a los que tenían previsto sumarse otros seis efectivos de Palencia, entre ellos una psicóloga para ayudar en estos difíciles momentos a los evacuados. Hasta Guardo se hicieron llegar medio centenar de camas de Cruz Roja para que los evacuados actuales y los que puedan surgir de otras localidades dispongan de espacio para pasar la noche lo más cómodo posible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Encuentran sin vida al vecino desaparecido hace una semana en Camporredondo
  2. 2

    «No teníamos pensado comprar una casa, pero vimos el anuncio y en una semana era nuestra»
  3. 3

    Los incendios de León obligan a evacuar dos pueblos de Palencia
  4. 4

    Dos incendios afectan a la provincia de Segovia esta madrugada
  5. 5

    Valladolid tiene 116 pueblos donde más de la mitad de sus casas están vacías casi todo el año
  6. 6 El incendio de Barniedo avanza y evacúa tres localidades: «Esto es un paraíso y ahora es un infierno»
  7. 7

    Los vecinos de Pilarica alzan la voz contra las obras de la tercera vía: «En mi casa tiembla hasta la caldera»
  8. 8 La discusión por el alquiler acaba con agresiones mutuas con un cuchillo y un vaso de cristal
  9. 9

    El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos
  10. 10

    Las quejas por ruidos alcanzan la mayor cifra en los últimos cuatro años en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Preaviso para otras cinco localidades de Palencia por el incendio de Almanza