Un pájaro choca contra el tendido eléctrico y causa un fuego en Quintanilla de Arriba

Bomberos del Parque de Peñafiel de la Diputación de Valladolid trabajan en la extinción de un incendio de pasto en el término municipal de Quintanilla de Arriba, próximo al casco urbano, en el que también colaboran agricultores de la zona.

Los hechos han ocurrido poco después de las 13:30 horas, cuando un pájaro chocó con el tendido eléctrico y cayó a los rastrojos, originando el incendio, según explica el diputado delegado del Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil, Julio César García.

Varias llamadas han alertado al servicio de emergencias 112 de Castilla y León de que se estaba produciendo un incendio en el término municipal de Quintanilla de Arriba, en el lado derecho del pueblo desde Peñafiel. Hasta el lugar se han desplazado bomberos de la Diputación y agentes de la Guardia Civil, que se han sumado a un operativo de vecinos que se habían desplegado con tractores y maquinaria agrícola para impedir que el incendio avanzara.